Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

İşte günün spor programı...

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Bugün kimin maçı var?

Olimpiyat programı nasıl?

4 AĞUSTOS 2024 GÜNÜN PROGRAMI

Saat 10.00: Voleybol – Türkiye – İtalya – C grubu son maçı

Saat 10.30: Atıcılık – Sena Can – Kadınlar skeet eleme

Saat 10.30: Okçuluk – Mete Gazoz – Erkekler bireysel

Saat 11.22: Ulaş Berkim Tümer – Erkekler bireysel

Saat 12.10: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Jucielen Romeu (Brezilya)

Saat 13.05: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 – 7 ve 8’inci yarış

Saat 13.05: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakcı – Nacra 17 karışık takım 4-6’ncı yarış

Saat 13.33: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 1-4 yarış

Saat 15.35: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 7 ve 8’inci yarış

Saat 16.00: Cimnastik – Adem Asil – Erkekler finali

Saat 17.34: Boks – Hatice Akbaş – Aeji Im (Güney Kore) – Kadınlar 54 kilo yarı final

Saat 18.05: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 5’inci ve 6’ncı yarış

Saat 19.37: Yüzme – Kuzey Tunçelli – Erkekler 1500 metre serbest stil final

Saat 20.55: Atletizm – Buse Savaşkan – Kadınlar yüksek atlama final

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