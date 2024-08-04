Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Spor tutkunları ekran başına!
Bugün kimin maçı var?
Olimpiyat programı nasıl?
4 AĞUSTOS 2024 GÜNÜN PROGRAMI
Saat 10.00: Voleybol – Türkiye – İtalya – C grubu son maçı
Saat 10.30: Atıcılık – Sena Can – Kadınlar skeet eleme
Saat 10.30: Okçuluk – Mete Gazoz – Erkekler bireysel
Saat 11.22: Ulaş Berkim Tümer – Erkekler bireysel
Saat 12.10: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Jucielen Romeu (Brezilya)
Saat 13.05: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 – 7 ve 8’inci yarış
Saat 13.05: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakcı – Nacra 17 karışık takım 4-6’ncı yarış
Saat 13.33: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 1-4 yarış
Saat 15.35: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 7 ve 8’inci yarış
Saat 16.00: Cimnastik – Adem Asil – Erkekler finali
Saat 17.34: Boks – Hatice Akbaş – Aeji Im (Güney Kore) – Kadınlar 54 kilo yarı final
Saat 18.05: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 5’inci ve 6’ncı yarış
Saat 19.37: Yüzme – Kuzey Tunçelli – Erkekler 1500 metre serbest stil final
Saat 20.55: Atletizm – Buse Savaşkan – Kadınlar yüksek atlama final