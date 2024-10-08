Kırklareli'ndeki tatbikat film sahnelerini aratmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırklareli'ndeki tatbikat film sahnelerini aratmadı

Kırklareli'ndeki tatbikat film sahnelerini aratmadı. Gerçeği ve filim sahnelerini aratmayan tatbikatta senaryo gereği Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen bir mücadelede patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde gerçekleşen Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı filim sahnelerini aratmadı.

Kırklareli'nde Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı gerçekleşti. Adeta gerçeği ve filim sahnelerini aratmayan tatbikatta senaryo gereği Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen bir mücadelede patlama meydana geldi. Patlamanın ardından stadyumda görevli 112 Acil Sağlık Ekipleri durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Filim sahnelerini aratmadı

Bölgeye gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Daha sonra bölgeye Sahra hastanesi kuruldu. Ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İtfaiye ekipleri de patlama sonrası tribünde oluşan yangını söndürdü.

Filim sahnelerini aratmadı

Tatbikatta konuşan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, olağanüstü bir olay sonrası Sağlık ekiplerini ve hazırlıkları gözden geçirdiklerini ifade ederek tatbikata katılan paydaşlara teşekkür etti.

Filim sahnelerini aratmadı

Filim sahnelerini aratmadı

Filim sahnelerini aratmadı

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