Filipinler ile Çin arasındaki kriz büyüyor

Filipinler, Güney Çin Denizi olayıyla ilgili Çin büyükelçisini çağırdı.

Filipinler ile Çin arasındaki kriz büyüyor

Editör: Turgay Beşyıldız

Filipin hükümeti Çin büyükelçisini, Çin sahil güvenliğinin tartışmalı bir şekilde Güney Çin Denizi'nde Filipinli bir ikmal teknesine tazyikli su kullanmasına ilişkin diplomatik bir protesto iletmek üzere çağırdı.

Filipin ordusu Pazar günü Çin Sahil Güvenlik gemisinin Filipinli bir ikmal teknesinin Filipin işgali altındaki İkinci Thomas Shoal'a yeni bir birlik, yiyecek, su ve yakıt sevkiyatını engellemek için tazyikli su kullanmasını kınadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Avustralya ve Japonya da dahil olmak üzere kilit müttefikleri Filipinler'e desteklerini ve Çin gemisinin eylemleriyle ilgili endişelerini dile getirdiler. Washington, Filipin kamu gemileri ve kuvvetleri Güney Çin Denizi de dahil olmak üzere silahlı bir saldırıya maruz kalırsa, uzun süredir müttefiki olan antlaşmayı savunmak zorunda olduğu uyarısını yineledi.

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