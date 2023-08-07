Filipinler ile Çin arasındaki kriz büyüyor

Editör: Turgay Beşyıldız

Filipin hükümeti Çin büyükelçisini, Çin sahil güvenliğinin tartışmalı bir şekilde Güney Çin Denizi'nde Filipinli bir ikmal teknesine tazyikli su kullanmasına ilişkin diplomatik bir protesto iletmek üzere çağırdı.

Filipin ordusu Pazar günü Çin Sahil Güvenlik gemisinin Filipinli bir ikmal teknesinin Filipin işgali altındaki İkinci Thomas Shoal'a yeni bir birlik, yiyecek, su ve yakıt sevkiyatını engellemek için tazyikli su kullanmasını kınadı.