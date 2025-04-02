Filipinler’de bütçe açığı büyüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Filipinler’de bütçe açığı büyüyor

Filipinler’in bütçe açığı Şubat 2025’te geçen yılın aynı dönemine kıyasla artarak 171.4 milyar peso seviyesine ulaştı. Artan vergi gelirlerine rağmen kamu harcamalarındaki yükseliş, açığın büyümesine neden oldu.

Filipinler hükümetinin bütçe açığı, Şubat 2024’teki 164.7 milyar pesodan 171.4 milyar pesoya yükseldi. Kamu gelirleri yıllık bazda yüzde 12.4 artışla 251.8 milyar pesoya ulaştı. Gelirlerin büyük bölümünü oluşturan vergi tahsilatı yüzde 10.9 artarak toplam gelirlerin yüzde 93.5’ini oluşturdu. Vergi dışı gelirler de yüzde 37.1 oranında yükseldi.

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HARCAMALARDAKİ YÜKSELİŞ AÇIĞI DERİNLEŞTİRDİ

Hükümet harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 8.9 artarak 423.2 milyar pesoya ulaştı. Bu artışta, Kamu İşleri ve Karayolları Bakanlığı tarafından yürütülen altyapı projelerinin ilerleme ödemeleri ve kamulaştırma işlemleri etkili oldu. Ayrıca sağlık ve sosyal koruma programlarının uygulanması da harcamaları artırdı.

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YILIN İLK İKİ AYINDA AÇIK 103.1 MİLYAR PESOYA ÇIKTI

Ocak ve Şubat aylarını kapsayan ilk iki aylık dönemde bütçe açığı, 2024’ün aynı dönemindeki 76.7 milyar pesoya kıyasla 103.1 milyar pesoya çıktı. Ekonomistler, artan kamu harcamalarının uzun vadeli ekonomik büyümeyi destekleyeceğini belirtirken, bütçe açığındaki genişlemenin sürdürülebilirliği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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