Filipinler’de Doksuri Tayfunu’nda can kaybı 7’ye çıktı

Filipinler'in kuzeyinde yıkıma yol açan Doksuri Tayfunu etkisini sürdürüyor. Bölgede tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağmurlardan kaynaklı sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 7’ye yükseldi. Afet Müdahale Yetkilileri, Doksuri Tayfunu’nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında on binlerce insanın etkilendiğini söyledi. Ülkenin Benguet eyaletine bağlı Buguias kasabasında toprak kayması sonucu 2 çocuğun yanı sıra bir anne ve oğlu, Baguio kentinde toprak altında kalan bir evde bulunan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyindeki Isabela eyaletinde ise bisikletiyle ekmek satan bir kadın kafasına ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Cagayan eyaletinde en az 4 kasabanın elektriği kesilirken, 6 köprü sular altında kaldı. Cagayan eyaleti Valisi Manuel Mamba, eyalette okulların tatil edildiğini ve dükkanların kapatıldığını duyurarak, kıyı ve dağ kasabalarında yaşayan 16 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi. Mamba, tayfun öncesi kuraklık nedeniyle hasar gören pirinç ve mısır tarlalarının tayfunla birlikte büyük zarar görmesinden korktuğunu ifade etti.

Filipinler’in Rizal eyaletinde meydana gelen selde dün 1 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

TAYVAN’DA 15 BİN 700’DEN FAZLA HANENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Tayvan Hava Durumu Bürosu, ülkenin güney kısmında yaşayanları şiddetli rüzgar ve yağış konusunda uyarırken, toprak kayması riski nedeniyle Kaohsiung şehri dahil güneydeki kentlerde okul ve iş yerleri kapatıldı. Ülkenin güney ve doğusundaki dağlık bölgelerde 4 binden fazla insan tahliye edilirken, 15 bin 700’den fazla hanenin elektriği kesildi. Tüm iç hat uçuşlarının askıya alınması sonrası, bazı dış hat uçuşları iptal edildi. Güney ve doğu Tayvan arasındaki demir yolu hizmetleri kapatıldı.

Doksuri Tayfunu’nun Cuma sabahından itibaren Filipin ve Tayvan’dan sonra Çin’de etkili olması bekleniyor.