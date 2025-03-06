Filipinler’de işsizlik oranı düşüşte

Filipinler’de işsizlik oranı Ocak 2025’te yüzde 4.3 olarak kaydedildi. Bu oran, 2024’ün aynı döneminde yüzde 4.5 seviyesindeydi. İşsiz kişi sayısı geçen yılın ocak ayına göre hafif bir artış göstererek 2.16 milyondan 2.17 milyona çıktı. Ancak, istihdam edilenlerin sayısı 45.9 milyondan 48.5 milyona yükselerek önemli bir artış kaydetti.

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Sektörel bazda değerlendirildiğinde, hizmet sektörü istihdamda başı çekti ve toplam istihdamın yüzde 61.6’sını oluşturdu. Tarım sektörü yüzde 21.1’lik payla ikinci sırada yer alırken, sanayi sektörü yüzde 17.2 ile üçüncü sırada geldi.

İş gücüne katılım oranı 2024 yılının Ocak ayındaki yüzde 61.1’den, 2025 Ocak ayında yüzde 63.9’a yükseldi. Bu artış, daha fazla kişinin iş gücüne katıldığını ve çalışma hayatında yer almak istediğini gösteriyor. Öte yandan, çalışanların haftalık ortalama çalışma süresi Ocak 2024’te 42.2 saat iken, Ocak 2025’te 40.4 saate düştü. Bu durum, çalışma saatlerindeki düzenlemeler veya daha fazla yarı zamanlı iş olanağının oluşmasıyla açıklanabilir.

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Filipinler ekonomisindeki olumlu gelişmeler, istihdam piyasasına da yansıyarak işsizlik oranının düşmesine katkı sağladı. Ekonomistler, hizmet sektöründeki güçlü büyümenin iş gücü piyasasını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.