İspanya'da işsizlik son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi

İspanya'da işsiz olarak kayıtlı kişi sayısı Şubat 2025’te 5.994 kişi azalarak 2.593 milyona geriledi. Bu rakam, Şubat ayları baz alındığında son 17 yılın en düşük seviyesi oldu. Analistler, işsizliğin 45.200 kişi artmasını beklerken, gerçekleşen düşüş şaşkınlık yarattı.

Ocak ayına kıyasla hizmet sektöründe işsizlik 5.764 kişi azalarak yüzde 0.31 düştü. İnşaat sektöründe 3.409 kişiyle yüzde 1.76’lık bir azalma yaşanırken, sanayi sektöründe işsiz sayısı 2.214 kişi azaldı ve yüzde 1.1 oranında gerileme görüldü. Buna karşılık, tarım sektöründe işsizlik 210 kişi artarak yüzde 0.25 yükseldi. Daha önce hiç çalışmamış kişiler arasında ise işsizlik 5.183 kişi artarak yüzde 2.22 oranında yükseldi.

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Şubat ayında 25 yaş altı gençler arasında işsizlik 6.522 kişi artarak yüzde 3.46 oranında yükseldi. Bu artış, genç nüfusun iş bulma konusunda yaşadığı zorlukları bir kez daha gündeme getirdi.

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İspanya'da işsizlik bölgelere göre farklılık gösterdi. İşsizliğin en çok düştüğü bölgelerden biri 6.074 kişiyle Valensiya oldu. Katalonya'da işsiz sayısı 2.318 kişi azalırken, Endülüs’te ise 2.268 kişilik bir düşüş yaşandı.