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Filipinler'de sellerde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:15
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Filipinler'de sellerde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

Filipinler'de sellerde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi
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Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sellerde 51 kişi öldü, 16 kişi yaralandı, 19 kişiden ise haber alınamıyor.

Hayatını kaybedenlerin 25'inin Kuzey Mindanao'dan olduğu aktarılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerden ülkenin 34 kenti ile en az 10 bölgesinin etkilendiği bilgisi verildi.

Sellerden yaklaşık 600 bin kişi etkilendi, 51 bin 456 kişi yerinden oldu, 8 bin 600 kişi ise halen tahliye merkezlerinde bulunuyor.

Seller nedeniyle 4 bin 500 ev zarar gördü, birçok yol ile köprü ulaşıma kapandı ve bazı bölgelere elektrik ile su verilemiyor.

Ülkenin en az 22 kenti ile bölgesinde "afet durumu" ilan edildi.

Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden birisi olarak biliniyor.

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