﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, sendikanın Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail güçlerince işlenen "suçlar ve insan hakları ihlalleri" hakkındaki yıllık raporu sundu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile ile gazeteci Gufran Verasine'nin geçen yıl İsrail askerlerince öldürülmesine dikkati çeken Ebu Bekir, "2000'den bu yana İsrail ordusunun kurşunları ve bombalarıyla 55 gazeteci öldürüldü." dedi.

İsrail'in bu saldırılarını en çok Kudüs'te gerçekleştirdiğini belirten Ebu Bekir, bununla "İslam ve Hristiyanlığın kutsallarına yönelik saldırıların aktarılmasının önüne geçilmesi"nin amaçladığını ifade etti.

Ebu Bekir, gazetecilerin haklarının uluslararası alanda arandığının altını çizerek, 20 Eylül'de İsrail hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptıkları şikayetin, aralık ayında işleme alındığına ve yetkili mahkemelere devredildiğine dair bir yazının kendilerine ulaştığını bildirdi.

- Filistin halkı ve kurumlarına, 2013'ten bu yana, 8 bin 500'ten fazla İsrail saldırısı

Filistinli Gazeteciler Sendikası Basın Özgürlüğü Komitesi Başkanı Muhammed el-Lahham da açıklamasında, Filistin halkı ve kurumlarının 2013'ten bu yana 8 bin 500'ten fazla İsrail saldırısına maruz kaldığını kaydetti.

El-Lahham, 2022'de 52 gazetecinin gerçek mermiyle yaralandığını, 90 gazetecinin ses ve gaz bombalarıyla doğrudan vurulduğunu, 117 gazetecinin de fiziksel saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Geçen yıl İsrail güçlerinin 40 gazeteciyi tutukladığını hatırlatan el-Lahham, bunlardan 20'sinin hala hapishanede tutulduğunu belirtti.

El-Lahham, genellikle gazetecilerin ekipmanlarına el koyarak çalışmalarını engelleyen İsrail ordusunun 2022'de yaptığı toplam hak ihlali sayısının 902'ye ulaştığını aktardı.

İsrailli yerleşimcilerin basına yönelik saldırılarındaki artışa dikkati çeken el-Lahham, geçen yıl 99 kez yerleşimcilerin, çoğunlukla ordunun koruması altında gazetecilerin haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail ordusu 2022'de Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 224 Filistinliyi öldürdü, Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 9 bin 500 Filistinliyi yaraladı. (AA)