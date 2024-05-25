Konyaspor yönetiminden Galatasaray maçı öncesi flaş hamle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor yönetiminden Galatasaray maçı öncesi flaş hamle

Konyaspor oyuncularının birikmiş maaşlarını ödedi.

Trendyol Süper Lig’in 38. Ve son haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

26 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele için nefesler tutuldu.

İKİ TAKIMA DA BİR PUAN YETİYOR

Yeşil-beyazlıların kümede kalmayı garantilemesi için Galatasaray karşısında 1 puan alması gerekiyor.

Öte yandan Galatasaray’ın da 24. Şampiyonluğunu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı var.

MAAŞLAR ÖDENDİ

Oluşan bu tablo sonucu karşılaşma merakla beklenirken Konyaspor yönetiminden ilginç bir hamle geldi.

01:00'den 04:00'e kadar stadyumda bir toplantı yapan yönetim oyuncuların birikmiş olan 29 milyon TL’lik maaş ödemesini gerçekleştirdi.

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