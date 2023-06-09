Filistin ile Çin yakınlaşıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas önümüzdeki hafta Çin'i ziyaret edecek

Filistin ile Çin yakınlaşıyor

Çin'in İsrail-Filistin barış görüşmelerini kolaylaştırmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu açıklamasının ardından Pekin Cuma günü yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önümüzdeki hafta Çin'e resmi bir ziyarette bulunacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Devlet Başkanı Şi'nin daveti üzerine 13-16 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Nisan ayında İsrailli ve Filistinli mevkidaşlarına ülkesinin barış müzakerelerine yardım etmeye istekli olduğunu söyledi.

Qin ile İsrailli ve Filistinli üst düzey diplomatlar arasındaki ayrı telefon görüşmeleri, Pekin'in kendisini bölgesel bir arabulucu olarak konumlandırmasıyla geldi.

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