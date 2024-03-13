Filistin: İsrail Ramazan'da gerginlik çıkarmak istiyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İsrail'in sahada devam eden yargısız infazlarını kınıyoruz ve bunları, ramazan ayında Batı Şeria'yı toplumsal olarak ayaklandırmaya çalışanın işgal devleti olduğunun kanıtı olarak görüyoruz.” denildi.

Açıklamada, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı yargısız infazlarla bölgede gerilimi arttırdığına dikkat çekilerek, bunun savaş suçu, insanlığa karşı suç ve uluslararası hak ihlali olduğu belirtildi.

İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin bölgeyi hiç durmayan bir şiddet ve kaos sarmalına sokmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada:

"Bu suçlar, İsrail'deki siyasi ve askeri makamların, asker ve Yahudi yerleşimcilere verdiği, Filistinlilere gerçek bir tehlike oluşturmadıkları durumlarda dahi ateş etmesini kolaylaştıran talimatların fiile dönüşmesidir. Tüm bunlar, mübarek ramazan ayında hiç bitmeyen bir şiddet ve kaos sarmalına sokmaya çalışanın iktidardaki İsrail sağı olduğuna dair açık kanıt.” ifadeleri kullanıldı

Açıklamada, cezalandırılmaması ve hesaba çekilmemesinin İsrail'i daha çok suç işlemeye teşvik ettiği uyarısı yapıldı.

Son bir günde işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 6 Filistinli İsrail kuvvetleri tarafından öldürüldü.

İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren Filistinli sayısı 433’e yükseldi.