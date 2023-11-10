Filistin’de can kaybı 10 bin 818’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 818’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Filistin’de can kaybı 10 bin 818’e yükseldi

İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri vururken, can kaybı her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 4 bin 412’si çocuk, 2 bin 918’i kadın olmak üzere 10 bin 818’e, yaralananların sayısının ise 26 bin 905’e yükseldiği duyuruldu. Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 400’ü çocuk 2 bin 650 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 195 sağlık personeli yaşamını yitirirken, 51 ambulans kullanılamaz hale geldi. İsrail uçaklarının hedef aldığı 130 sağlık kuruluşu ile yakıt sıkıntısının yaşandığı 18 hastane ve 46 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.

İSRAİL, NASR ÇOCUK HASTANESİ'Nİ VURDU

İsrail ordusunun Nasr Çocuk Hastanesi’ni top mermileriyle vurması sonucu 7 kişi yaralandı. Saldırının ardından büyük hasar gören hastanede tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğu, yoğun bakım bölümünün ise küçük jeneratör ile hizmetini sürdüreceği aktarıldı.

Öne Çıkanlar
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Son Haberler
Bu mantara aman dikkat Sağlık
Bu mantara aman dikkat
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı Spor
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı
Bağırsaklar nasıl temizlenir Sağlık
Bağırsaklar nasıl temizlenir
Bademin az bilinen 5 yararı Şifalı Bitkiler
Bademin az bilinen 5 yararı
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama Dünya
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları Magazin
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları