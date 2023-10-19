Filistin’de can kaybı 3 bin 785’e yükseldi

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 785’e yükselirken, saldırılarda 600 çocuğun enkaz altında kaldığı açıklandı.

KAYNAK: İHA
Filistin’de can kaybı 3 bin 785’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırıları büyük yıkımlara neden olurken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 3 bin 785’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin bin 524’ünün çocuk, bininin kadın ve 120’sinin yaşlı olduğu belirtilirken 12 bin 493 yaralının 3 bin 983’ünün çocuk, 3 bin 300’ünün ise kadın olduğu açıklandı.

"ONLARA ULAŞMAK CİDDİ ŞEKİLDE ZOR"

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde enkaz altında kalan bin 300 kişiden 600’ünün çocuk olduğunu ifade ederek, “Bakanlık, enkaz altında kalanların olduğuna inanıyor. Ancak, süren hava saldırıları ve yetersiz kapasite nedeniyle onlara ulaşmak ciddi şekilde zor” dedi.

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