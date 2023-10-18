Filistin'de hayatını kaybedenler için ülke genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, cemaatin dua etmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, kent genelindeki camilerde de İsrail'in hastane saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Balıklı Göl Yerleşkesi'nde bulunan Mevlid-i Halil Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Programa katılanlar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

MALATYA-ADIYAMAN

Malatya'daki Kernek Karagözlüler Camisi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için program düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua ettiği programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Cemaat daha sonra İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Adıyaman Yenipınar Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Cemaat daha sonra öğle namazının ardından saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

EDİRNE

Edirne'de Eski Cami'de öğle vakti sela okundu.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, camide İsrail'in saldırılarında binlerce kişinin öldüğünü söyledi.

Filistin halkı için dua ettiklerini belirten Başoğlu, saldırıların bir an önce durdurulması temennisinde bulundu.

Öğle namazının ardından, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde öğle namazı öncesinde sela okundu.

Namaz öncesi İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında İsrail'in Filistin halkına zulüm yaptığını söyledi.

Böyle bir vahşetin kabul edilemeyeceğini dile getiren Eviş, tüm Müslümanları birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etti.

Öğle namazının ardından yeniden saf tutan vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Tekirdağ'da da Orta Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

ERZURUM

Erzurum'da bir araya gelen vatandaşlar, Lalapaşa Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazının ardından, dua edip tekbir getirerek saldırıya tepki gösterdi.

Öte yandan, kent genelindeki camilerde de saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İSTANBUL

İstanbul'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusu doğrultusunda, kentteki tüm camilerde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu.

Selanın ardından yapılan duyuruda, "tüm camilerde Filistin'de şehit olanların ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunacağı, dua edileceği, öğle namazından sonda da gıyabi cenaze namazı kılınacağı" belirtildi.

Namaza katılmak isteyen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi, Taksim Camisi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere kentteki camilere geldi.

Öğle namazından önce İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kılınan öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tutuldu.

Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ve Sultanahmet Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına yabancı turistler de katıldı.

Namaza katılan bazı vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

TOKAT

Tokat Tarihi Ali Paşa Camisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu. Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

ÇANKIRI

Çankırı'da il genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okundu, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Öğle namazı sonrası camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

ÇORUM

Çorum'da il genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okunmasının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için Akşemseddin Camisi'ne davet edildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da vatandaşlarla burada gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından saldırıların son bulması ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması için dua edildi.

AMASYA

Amasya Sultan Bayezid Camisi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın dua ettiği etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Cemaat, daha sonra İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Suluova, Taşova, Gümüşhacıköy, Merzifon, Hamamözü ve Göynücek ilçelerinde de gıyabi cenaze namazı kılındı.

KASTAMONU

Kastamonu'nun tarihi Nasrullah Camisi'nde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından saldırıların son bulması ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua edildi.

TRABZON

Trabzon'daki camilerde, Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için öğle namazı öncesi sela okundu.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

ORDU

Altınordu ilçesindeki Yalı Camisi'ne gelen vatandaşlar, öğle namazında Filistin'deki saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.

Cemaat tarafından öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazına Vali Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan da katıldı.

BAYBURT

Bayburt'ta İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için camilerde sela okundu.

Vatandaşlar başta Merkez Yakutiye Camisi olmak üzere kentteki camilerde bir araya gelerek, hayatını kaybedenler için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazını kılıp dua etti.

GİRESUN

İl genelinde camilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrasında Filistinliler için dualar edildi.

ARTVİN

Artvin ve ilçelerinde Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Öğlen namazı sonrası Artvin Merkez Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar gıyabi namazı kıldı.

RİZE

Rize'de de başta Şeyh Camisi olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı.

KONYA

Konya'da öğle namazı sonrası cemaat, başta Sultan Selim Camii olmak üzere Hacıveyiszade, Kapu ve kent merkezindeki diğer bazı camilerde gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

KARAMAN

Karaman'da ise başta Aktekke, Hacıbeyler ve Dikbasan camileri olmak üzere öğle namazı öncesi saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.

AKSARAY

Aksaray'da da öğle namazına müteakip Ulu Cami avlusunda toplananlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için cami cemaati dua etti.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da ise İmaret Cami avlusunda toplanan cemaat, yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İZMİR

İzmir'de Konak Atatürk Meydanı'ndaki Yalı Camisi'nde öğle ezanı öncesi sela okundu. Öğle namazını kılan vatandaşlar daha sonra meydanda gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, işgalci İsrail'in Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı kalbinde taşıyan Filistin topraklarında yıllardır zulüm, baskı ve katliamlarını sürdürdüğünü söyledi.

İnsanlık onuru ve mabetlerin dokunulmazlığının ayaklar altına alındığını kaydeden Kadıoğlu, "Zalim İsrail evleri, camileri, okulları ve hatta hastaneleri bile bombalamakta ve binlerce insanı aynı anda vahşice katletmektedir. Dünya ise bu soykırımı sadece seyretmektedir." dedi.

Namazın ardından dua edildi.

MANİSA

Manisa'da Hatuniye Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Halil Kallat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından Filistinliler için dua edildi.

UŞAK

Uşak'ta Ulu Camii, Aydın'ın Efeler ilçesinde Tarihi Bey Camisi ve Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki Yeni Camii'de kılınan gıyabi cenaze namazlarına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

SAKARYA

Sakarya'da saldırılarda ölenler için kent genelindeki camilerde sela okundu. Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde de sela okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Mehmet Aşık, daha sonra yaşamını yitirenler için dua etti.

Kocaali ilçesi Merkez Camisi'nde de Gazze'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

DÜZCE

Düzce Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti.

Öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı.

KOCAELİ

Kocaeli'de, Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için il genelindeki camilerde sela okundu.

Fevziye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İl Müftüsü Sinan Cihan, hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

BOLU

Bolu'da, öğle ezanı öncesinde kentteki tüm camilerden sela okundu.

Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl merkezindeki Kadı Camisi'nde gıyabi cenaze namazını Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Merkez Camisi önündeki gıyabi cenaze namazına, Kaymakam Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gıyabi cenaze namazını, İlçe Müftüsü Yılmaz Çelik kıldırdı.

Daha sonra, Eğitim-Bir-Sen Alaplı Temsilciliği öncülüğünde basın açıklaması yapıldı. Sivil toplum kuruluşları adına Eğitim-Bir-Sen Alaplı Temsilcisi Murat Asma'nın okuduğu bildiride, İsrail'in saldırıları kınandı.

KARABÜK

Karabük'te, öğle ezanı öncesinde kentteki tüm camilerden sela okundu, öğle vaktinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karabük Üniversitesi Camisi'nde kılınan namaza akademisyenler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında yaşamını yitirenler için dua edildi.

ARDAHAN

Ardahan'da Merkez Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra cami önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterip katliamın durması için dua etti.

Grup adına konuşan İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şubesi Başkanı Osman Erdem, bugün Filistinliler için toplandıklarını, İsrail tarafından yapılan zulmün durmasını istediklerini belirtti.

KARS

Kars'ta vatandaşlar, Kafkas Üniversitesi Davud-i Kars-i Camisi'nde toplandı. Burada, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği Kars Temsilciliği Organizasyon ve Planlama Başkanı Muhammed İkbal Gül, grup adına yaptığı konuşmada, "Ey İsrail seviciliği yapanlar, 'Efendim onlar masum, orada siviller var.' diyenler, bu son saldırı da göstermiştir ki İsrail mutlak kötülüktür, zalimdir, teröristtir." ifadelerini kullandı.

AĞRI

Ağrı'da Meydan Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Celal Büyük'ün de katıldığı programda, Gazzeliler için dua edildi.

ERZİNCAN

Erzincan'da Merkez Çarşısı'ndaki Camii Kebir Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı gıyabi cenaze namazına, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in, 18 yıldır abluka altında tutup ambargo uyguladığı Gazze'deki Müslümanları katlettiğini dile getirdi.

Daha sonra Gül, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.

"SON GÜNLERDE İSRAİL'İN FİLİSTİN ÜZERİNDE YAPTIĞI KATLİAM, SOYKIRIM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPILIYOR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son günlerde İsrail'in Filistin üzerinde yaptığı katliam ve soykırımın dünyanın gözü önünde yapıldığını belirterek, "Ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, ülkeler de bunu destekliyor." dedi.

Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde İsrail'in Filistin'e saldırılarında yaşamını yitirenler için okunan selanın ardından öğle namazını kıldırdı.

Daha sonra açıklama yapan Erbaş, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Filistin topraklarında büyük bir zulmün işlendiğini söyledi.

İsrail'in, insanlık tarihinin görmediği derecede bebek, kadın, çocuk ve masum katlettiğini belirten Erbaş, "Dünya buna seyirci kalmaktadır. İnsan olanlar, vicdanı olanlar nasıl uyuyorlar? Müslüman ülkeler, yetkililer nasıl rahat uyuyorlar? Bunu anlamak mümkün değil." diye konuştu.

"PEYGAMBERLER ŞEHRİ KUDÜS, MÜSLÜMANLARIN KALBİ GİBİDİR"

Müslümanların Filistin'e duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Son günlerde İsrail'in Filistin üzerinde yaptığı katliam, soykırım dünyanın gözü önünde yapılıyor. Ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler, ülkeler de bunu destekliyor. Filistinlilerin yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Peygamberler şehri Kudüs, Müslümanların kalbi gibidir. Mescid-i Aksa miraç peygamberi Hazreti Muhammed'in tüm Müslümanlara emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak bütün Müslümanların vazifesidir."

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında 1000'in üzerinde kişinin can verdiğini söyleyen Erbaş, "Hangi dine mensup olursa olsun bu zulümden üzüntü duymayan, insanlığından utanmayan kimseler ne yazık ki var." ifadesini kullandı.

Erbaş, daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı, dua etti.

ADANA

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu.

Saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Resulullah Camisi'nde ve İskenderun ilçesindeki Kaptanpaşa Camisi'nde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu, ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

İskenderun'daki programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından Filistin'de hayatını kaybeden siviller ile terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için dua edildi.

MERSİN

Mersin'de de vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kılmak için Ulu Cami'de bir araya geldi.

Namazın ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenler için dua okundu.

OSMANİYE

Osmaniye'de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Çomu Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, öğle namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Öte yandan Adana'da Türk Tabipler Birliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları İnönü Parkı'nda bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

ANTALYA

Antalya'daki Muratpaşa Camisi'nde öğle namazından önce sela okundu.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Vatandaşlar, namazın ardından yaşamını yitirenler için dua etti.

İl Müftüsü Yalçınkaya, yaptığı konuşmada, Filistin halkı için dua ettiklerini belirterek, "Filistin topraklarında, Gazze'de tarihin en büyük zulümlerinden biri işleniyor. Öyle bir zulüm ki günahsız çocuklar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor ve savaş suçu işleniyor." dedi.

Yalçınkaya, saldırıların bir an önce durdurulması temennisinde bulundu.

MUĞLA

İsrail'in saldırısını protesto eden vatandaşlar, Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda bir araya geldi.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için öğle namazından önce sela okunurken öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sivil toplum kuruluşları mensupları ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

BURDUR

Burdur'daki tarihi Ulu Cami'de de öğle namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan namazın ardından Filistinliler için dua edildi, İsrail'in sivillere yönelik saldırıları kınandı.

ISPARTA

Isparta'da da öğle namazı öncesinde tüm camilerde Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Filistinli vatandaşlar için dualar edildi.

İl Müftüsü Bayram Şahin, Hacı Ramazan Yayla Müftülük Camisi'nde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.