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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Filistin’in Halifesi Hişam Bin Abdülmelik tarafından yaptırılan “Hişam Sarayı”, tozun altından çıkarıldı. 19. yüzyılda yeniden keşfedilene ve 1930'larda ortaya çıkarılana kadar unutulan sarayın önce mozaik tabanı bulundu sonra tamamı ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 12:47
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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Yenişafak ve AA'nın haberlerine göre, Eriha kentinde bulunan Hişam Sarayı, 19. yüzyılda yeniden keşfedilene ve 1930’larda ortaya çıkarılana kadar yüzyıllar boyunca unutulmuş olarak kalmıştı. 

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Daha sonra tozun altında mozaik taban ortaya çıktı. Mozaikler, 947 yılında meydana gelen deprem sonucunda yıkılarak molozla kaplanmıştı.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Emevi Halifesi Hişam Bin Abdülmelik tarafından yaptırılan “Hişam Sarayı”, zemininde yer alan 'Hayat Ağacı' adı verilen 827 metrekarelik dünyanın en büyük mozaik tablosu ile yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan saray, içindeki taban mozaikleri, revak, cami, çeşme, avlu ve Roma hamamlarını model alan buhar odası ile İslam mimarisini yansıtıyor.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Ancak, beş yıl öncesine kadar, Japonya tarafından finanse edilen 12 milyon dolarlık bir restorasyon çalışması başlatıldığı için saray ziyaretçilere kapatılıncaya kadar hala ihmal edildi.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Filistin turizm ve eski eserler bakanlığı müsteşarı Saleh Tawafsha açılış töreninde yaptığı açıklamada, “Bu mozaik, Filistin’den doğal ve ayırt edici bir renge sahip beş milyondan fazla taş parçası içeriyor.” diyor.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Ölü Deniz yakınlarındaki Hişam Sarayı, yaklaşık 150 dönümlük bir alanı kaplıyor ve hamamlar ve bir tarım arazisinden oluşuyor.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Saray, taban mozaikleri, revak, cami, çeşme, avlu ve Roma hamamlarını model alan buhar odası ile erken İslamiyet mimarisini yansıtıyor.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Emevi Hanedanlığı MS 660’tan 750’ye kadar sürmüştü.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

İslami bir çöl kalesi olan Hişam’ın Sarayı Emevi Hanedanı döneminde yapılmış ve milattan sonra 660 ile 750 yılları arasında kullanılmış bir bina.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Hişam'ın Sarayı diye bilinen yapının içindeki mozaiklerin restorasyonu beş yıl aldı ve 12 milyon dolara mal oldu.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Mozaikler aslında 1000 yıllık ama çölde bulunan saray ancak 19. yüzyılda keşfedilmişti.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Bina keşfedilmiş ama içindeki kıymetli mozaikler 2016 yılında Japon finansmanıyla başlatılan bir restorasyon çalışmasına kadar tam olarak ortaya çıkarılamamıştı.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Ölü Deniz'e yakın Hişam'ın Sarayı 60 hektar kadar bir alana kurulu. Mozaik panellerin büyüklüğü yaklaşık 835 metrekare ve içerisinde 5 milyonu aşkın parça mozaik ve küçük mozaik taşları var.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Kompleks sadece harabelerde var. Jericho şehir merkezine 3 km uzaklıktadır ve saray binasını, mozaikli hamamı, camiyi, köşkü ve yakın zamanda inşa edilmiş idari veya sıhhi tesislere sahip hizmet binalarını içerir.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Günümüz Ortadoğu'sunda Emevi hanedanından az çok güçlendirilmiş karaktere sahip çok sayıda benzer kompleks korunmuştur. Bunlara Çöl Kaleleri denir.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Mayıs 2021'de Filistin makamları Hişam Sarayı'nı UNESCO Dünya Mirası listesine sundu. Emevi hanedanı, en geniş kapsamına MS 750 civarında sahipti ve Hindistan sınırından Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'dan İspanya'ya kadar uzanıyordu.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Hoşgörülü etkileşim ile karakterize edilen birçok halk, kültür ve dinden oluşan bir imparatorluktu.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

Bazı tarihçiler dönemi İslam sanatının doğuşu olarak görürler.

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

21/30
Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu

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