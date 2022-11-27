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İslam Memiş altında yeni zirveyi açıkladı

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altında görülecek yeni zirveyi açıkladı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 22:44
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Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altında görülecek yeni zirveyi açıkladı

İslam Memiş altında yeni zirveyi açıkladı
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Piyasaların bir bileni İslam Memiş, altın yatırımcısını ilgilendiren açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Gram altın için rakam veren Memiş, gram altın sahiplerinin göreceği en yüksek rakamı açıkladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, gram ve çeyrek altın hakkındaki sorulara yanıt veren altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş ise görülecek yeni zirve seviyeleri açıkladı.

Altın ons fiyatı üzerinde konuşmamız gerekiyor. Cuma günü sert düşüş ve yükselişler gördük. Hem altın hem gümüşte cuma günü ciddi panik yaşattılar. Bununla satış yapanlar varsa ciddi canları yandı, zarar ettiler.  Ciddi bir manipülasyon var. Değerinin çok çok altında altın ve gümüş fiyatları var, kesinlikle bir alım fırsatı. 

Altın ons fiyatı üzerinde konuşmamız gerekiyor. Cuma günü sert düşüş ve yükselişler gördük. Hem altın hem gümüşte cuma günü ciddi panik yaşattılar. Bununla satış yapanlar varsa ciddi canları yandı, zarar ettiler.  Ciddi bir manipülasyon var. Değerinin çok çok altında altın ve gümüş fiyatları var, kesinlikle bir alım fırsatı. 

40 dolarlık yükseliş oldu. Çok ciddi bir fake satıştı, korku ve panikti. İnsanları ters köşe yapmaktı. Hiçbir mantığı da yoktu. O yüzden hızlıca toparlandı.

1666-1685 ve yukarıda 1705 dolar seviyesi ons altında. 1685 dolar seviyesi kalıcı olursa tekrar yeni trendden bahsedebiliriz. Ekim ayının son haftası olduğu için ben ekim ve kasım ayındaki beklentim büyük olduğundan dolayı emtiada, psikolojik bir savaş var, emtia tarafındaki trendim pozitif yönde devam ediyor.

Gram altında 988-989'lu rakamlar görüyorsunuz. Kapalıçarşı'da 1004-1008 aralığında. Yükseliş olunca makas aralığı daralıyor, düşüş olunca artıyor. 1000 üzerinde ataklar gerçekleştirdi. 1038 devamında 1060 seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim.

Gümüşün onsta 22 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak göreceğim. Gram gümüşte 12.20-12.60 yukarıda direnç seviyesi, buraları takip edeceğim.

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