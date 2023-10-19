Filistin'i desteklediği için gözaltına alınan şarkıcı serbest bırakıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medyada tepki göstermesinin ardından gözaltına alınan Filistinli şarkıcı Dalal Abu Amneh serbest bırakıldı.

Filistin'i desteklediği için gözaltına alınan şarkıcı serbest bırakıldı

Filistinli şarkıcı Dalal Abu Amneh, Instagram hesabındaki paylaşımında, iki günlük hücre hapsinden sonra serbest kaldığını duyurdu.

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“BANA HAKARET ETTİLER”

Amneh, gözaltı sırasında yaşadıklarını, “Beni insanlığımdan çıkarmaya, sesimi kesmeye ve her şekilde aşağılamaya çalıştılar. Bana hakaret ettiler, ellerimi ve ayaklarımı kelepçelediler. Bunları yaparak sadece beni daha onurlu hale getirdiler” ifadeleriyle anlattı.

Bu süreçte destek veren herkese teşekkür eden sanatçı, doğruyu savunmaya devam edeceğini söyledi.

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