Filistin'i yenen Avustralyalı futbolcular paraları Gazze'ye gönderdi

2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Filistin ile Avustralya arasındaki karşılaşmaya, Filistin'e destek mesajları damga vurdu.

KAYNAK: AA
Filistin'i yenen Avustralyalı futbolcular paraları Gazze'ye gönderdi

Güvenlik gerekçesiyle Filistin'in ev sahipliği yerine Kuveyt'teki Uluslararası Jaber Al-Ahmad Stadı'nda oynanan ikinci tur I Grubu mücadelesini Avustralya, 18. dakikada Harry Souttar'ın golüyle 1-0 kazandı.

Karşılaşmada yaşananlar ise skorun önüne geçti. Filistinli savunma oyuncuları Ibrahim Abuimeir, Ahmed Kullab ve Khaled Al-Nabris'in Gazze kentinden çıkışına izin verilmemesi nedeniyle forma giyemediği maçta, tribünlerde yer alan yaklaşık 15 bin taraftar, Filistin bayrakları ve "Gazze'ye özgürlük" pankartları açtı.

Avustralya Futbol Federasyonu ise oyuncuların, bu maçta elde ettikleri kazancı Gazze'ye yardım için bağışladıklarını duyurdu.

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