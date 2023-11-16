Söyle Federasyon! Filistin bayrağını yasaklayacak mısın? Sedat Kaya'dan Büyükekşi'yi terletecek soru

Suudi Arabistan'da "Filistin" ya da "Gazze" demek yasak.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camii eski imamı Mustafa Efe, umre ziyareti sırasında "Filistin" dediği için gözaltına alındı.

Ayaklarından kelepçelendi, zulüm gördü.

Ya bir Filistin bayrağı açsaydı, başına kimbilir neler gelecekti.

Bizim Futbol Federasyonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçını böyle bir ülkeye verdi.

Bırakın demokrasiyi, adaleti, müslüman Filistin'e destek vermek bile yasak.

Başkan Mehmet Büyükekşi bugün onca itiraza, onca tepkiye rağmen kasıla kasıla "Bu işin geri dönüşü yok" dedi.

Süper Kupa maçı 29 Aralık'ta Riyad'ta oynanacak.

Şimdi soru şu.

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar maçta cumhuriyet Türkiyesinde olduğu gibi Filistin'e destek verebilecekler mi?

Tezarühat yapıp, bayrak ya da pankart açabilecekler mi?

Açarlarsa ne olacak?

Arabistan polisinden dayak mı yiyecekler?

Ayaklarına kelepçe mi vurulacak?

Söyle Büyükekşi, böyle bir talihsiz olay gerçekleşirse ne yapacaksınız?

Yoksa, Filistin pankartlarını, bayraklarını yasaklayacak mısınız?

Cevap bekliyorum.