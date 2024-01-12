Filistinli 85 hasta Türkiye’ye getirildi

Kaynak: DHA
Filistinli 85 hasta Türkiye’ye getirildi
Filistinli toplam 85 hasta ve yaralı, tedavileri için 106 refakatçiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki nakliye uçağı ile Mısır’dan Türkiye’ye getirildi.

Türkiye’nin Gazze’deki hasta ve yaralılara yönelik yardımları sürüyor. Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılara yönelik 7’nci tahliye de gerçekleştirildi.

e06f2e00bbea85c2f1c5cd1112a5d955.jpg

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir A400M ve bir C-130 tipi nakliye uçağı, toplam 85 hasta ve yaralı ile beraberindeki 106 refakatçiyle Mısır’ın El-Ariş Havalimanından havalanıp, Ankara’daki Etimesgut Askeri Havalimanına iniş yaptı.

a36740bc1b2ef0e33da09b3f8f0f104f.jpg

Gazze’den getirilen hasta ve yaralılar Sağlık Bakanlığı ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından refakatçileriyle birlikte Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma hastanelerine yerleştirildi.

2197ccfea6f82ea6580abb7daa6eceb5.jpg

9ed25f258f9703faccc281f6fc1f89e6.jpg

Son Haberler
Elektrik faturalarında 'vampir'e dikkat! Ekonomi
Elektrik faturalarında 'vampir'e dikkat!
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü Dünya
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü
Kan şekerini düşürüyor. İşte o şifa deposu ot Şifalı Bitkiler
Kan şekerini düşürüyor. İşte o şifa deposu ot
Geleceğin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç hakem kararlarına çıldırdı! Az kalsın sahaya dalacaktı Spor
Geleceğin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç hakem kararlarına çıldırdı! Az kalsın sahaya dalacaktı
Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması: Alternatif bulamadık Gündem
Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması: Alternatif bulamadık
Gaz odasında idama onay Dünya
Gaz odasında idama onay
Dalak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Dalak rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bu ot başka ot