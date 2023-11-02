Filistinli doktorun feryadı. Kızını sedye görünce sinir krizi geçirdi

İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 27. güne girildi. Her savaşta olduğu gibi İsrail-Hamas savaşında da en çok zarar gören taraf sivil halk oldu.

Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail ordusuna tüm dünya tepki gösteriyor ancak işe yaramıyor.

İsrail Başbakanı Netanhayu, İsrail'in ateşkes yapmayacağını açıkladı.

Gazze'de yaşanan bir olayda, sedye ile hastaneye getirilen çocuğun kendi çocuğu olduğunu gören Filistinli bir doktor sinir krizi geçirdi.

Gazze’deki Endonezya Hastanesi’nde gören yapan Filistinli doktor Ghada Abu Eida, acil servisteyken sedyede hastaneye getirilen çocuğun kendi kızı olduğunu fark etti.

Filistinli doktorun feryat ederek kızının götürüldüğü sedyenin peşinden koştuğu anlar kayda alındı.

Doktorun feryadı ve koşusu görenlerin yüreklerini sızlattı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken savaşı acı yüzü bir kere daha göründü.