Filistinli doktorun feryadı. Kızını sedye görünce sinir krizi geçirdi

Gazze'de çalıştığı hastanede kendi kızını sedyede gören doktor çığlıklar atarak kızının peşinden koştuğu anlar gündem oldu.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Filistinli doktorun feryadı. Kızını sedye görünce sinir krizi geçirdi

İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 27. güne girildi. Her savaşta olduğu gibi İsrail-Hamas savaşında da en çok zarar gören taraf sivil halk oldu.

Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail ordusuna tüm dünya tepki gösteriyor ancak işe yaramıyor.

İsrail Başbakanı Netanhayu, İsrail'in ateşkes yapmayacağını açıkladı.

Gazze'de yaşanan bir olayda, sedye ile hastaneye getirilen çocuğun kendi çocuğu olduğunu gören Filistinli bir doktor sinir krizi geçirdi.

ioikjsop.jpg

Gazze’deki Endonezya Hastanesi’nde gören yapan Filistinli doktor Ghada Abu Eida, acil servisteyken sedyede hastaneye getirilen çocuğun kendi kızı olduğunu fark etti.

Filistinli doktorun feryat ederek kızının götürüldüğü sedyenin peşinden koştuğu anlar kayda alındı.

okislko.jpg

Doktorun feryadı ve koşusu görenlerin yüreklerini sızlattı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken savaşı acı yüzü bir kere daha göründü.

İlgili Haberler
İsrail-Filistin çatışmasında 33 gazeteci hayatını kaybetti
İsrail-Filistin çatışmasında 33 gazeteci hayatını kaybetti
Cihat Yaycı’dan şok iddia. ABD Dışişleri Bakanı Filistinlileri alın demeye geliyor
Almanya’da Filistin’e destek gösterisi
Almanya’da Filistin’e destek gösterisi
Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için ‘iki devletli çözüm’ çağrısı
Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için ‘iki devletli çözüm’ çağrısı
Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi
Hırsızlık yapmak için camiye girdi Gündem
Hırsızlık yapmak için camiye girdi
İlaçlı sütlaçla yapılan hırsızlık için Yargıtay'dan flaş karar Gündem
İlaçlı sütlaçla yapılan hırsızlık için Yargıtay'dan flaş karar
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri Kültür Sanat
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri
Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar Dünya
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar
Sağanak 10 ili esir alacak. Meteoroloji saat verip uyardı, herkes tedbirini alsın Gündem
Sağanak 10 ili esir alacak. Meteoroloji saat verip uyardı, herkes tedbirini alsın