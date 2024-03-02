Filistinliler gizlice Türkiye'ye getiriliyor. AFAD'ın tahliye uçağı ile geldiler

FATİH ERGİN / YENİÇAĞ

Gazze'de İsrail saldırıları sürerken çatışmaların başladığı ilk günlerden itibaren Filistinlilere Türkiye'nin kapılarının açılacağı iddiaları da tartışmaların odağında bulunuyor.

Gazeteci Levent Gültekin'in Kudüs'teki Türk konsolosluğunda Filistinlilere vatandaşlık verildiği iddiası ile yeniden alevlenen konu hakkında gündem yaratacak bilgilere Yeniçağ ulaştı.

AFAD'IN UÇAĞIYLA TÜRKİYE'TE GETİRİLDİLER

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’de daha önceden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış herhangi bir akrabası olan Filistinliler AFAD’ın tahliye uçağıyla Türkiye’ye getirildi.

Söz konusu yüzlerce Filistinliye vizeleri olmadığı için insani ikamet verilirken konunun kamuoyuna yansımaması için özen gösterildi.

Kamuoyunda bir tepki oluşmaması için Filistinlilerin tahliye operasyonun sessiz gerçekleştiği aktarılırken

İçişleri kaynaklarında ise, Türkiye'ye getirilen ve insani ikamet izni verilen Filistinlilere önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle vatandaşlık verileceği görüşü hakim.