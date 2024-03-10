Filiz Akın'dan Kayhan Yıldızoğlu paylaşımı

Türk sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu, geçtiğimiz gün 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul’da kaldığı evinde hayatını kaybetti.

Usta isim Yıldızoğlu’nun hayatını kaybettiğini kızı Sibel Aybar, telefonla bağlandığı bir televizyon programında doğruladı.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Filiz Akın da Yıldızoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Akın paylaşımında Yıldızoğlu'nın son videosunu kullanarak "Onu sinemadan tanımayanlar görse profesör veya beresi ve piposuyla ünlü bir ressam zannedebilirdi. Oysa o tüm prens, müzisyen, çingene gibi daha birçok rollerin başarılı oyuncusuydu O. Mesafeli, fazla konuşmayan, beyefendi, asil rol arkadaşımızı çok severdim. Maalesef bu görseldeki gibi veda etmiş. artık yok. Başta ailesi ve tüm sevenleri olmak üzere #yeşilçam ve sinemamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

VİDEODA NELER SÖYLEMİŞTİ

Yeşilçam'ın efsane ismi son mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

Sevgili dostlarım artık bu yaşlarda hepinizi göremiyorum eskisi gibi. Beraber zevkli anlar yaşıyamıyoruz. Ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum.

Demin sevgili dostum Bilge Zobu'nun ismi geçti. Aman yarabbi dünyalar bana verilmiş gibi oldu. Onu o kadar özledim o kadar özledim ki. Yıllarca beraber çalıştık. Vasfi Rıza beyin yeğeniydi.

Bütün dostlarımı hatırlıyorum.Allah elimi ayağımı biraz büzdü, kırdı ama Allah''tan beynim çalışıyor.

Hepinizi hatırlıyorum. Sevgiyle dostlukla iyi niyetlerle anıyorum. Hoşçakalın.''

Cenazenin Pazartesi günü Levent’te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

1936 yılında İstanbul Yeşilköy’de doğan usta isim, 150’nin üstünde filmde ve televizyon dizisinde rol almıştı.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 günü İstanbul, Yeşilköy’de bir yalıda dünyaya gözlerini açtı. Babası Rahmi Yıldızoğlu’dur. 1952 senesinde babası bakanlığa tayin olur ve Ankara’ya gelirler.

Bu nedenle lise eğitimini Kavaklıdere’de alır. Liseden sonra ailesinin isteği üzerine hukuk alanında eğitim görmeye başlar. Ancak üçüncü sınıfta okulu bırakır.

1957 senesinde İstanbul’da yedek subay olarak askerliğini tamamladıktan sonra İstanbul’da Döviz Komiseri oldu. Burada tanıştığı Türkan Suner ile evlendi. Bu evlilikten Deniz ve Sibel adında iki kızları dünyaya geldi. Ancak çift birkaç sene sonra boşandı. Ayrıldıktan sonra Şener Şen ile Cihangir’de bir evde üç buçuk yıl yaşadı.

Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul’a işyerinde rastladı ve İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun tiyatrosunda seçmelere davet edildi. Bu tiyatroda 20 sene çalıştı. İlk filmini 1966 senesinde çeken Yıldızoğlu, 150’ye yakın film ve dizilerde rol aldı. Türk filmlerinde genellikle rahipler, doktorlar, komiserler, profesörler, haydutlar ve eşkiya gibi rollerde oynadı.

1974 senesinde Suna Yıldızoğlu ile tanıştı. 1976 senesinde evlendiler. 1978 senesinde de ayrıldılar. Günümüzde İstanbul, Üsküdar, Salacak’ta bir apartman dairesinde kedisiyle tek başına sade bir hayat yaşamaktaydı.

Kendi adını taşıyan bir sanat akademisi vardır.