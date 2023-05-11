Filiz Erkal'dan yürek parçalayan paylaşım. İbrahim Erkal'ın ölümünün üstünden 6 yıl geçti

'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu 50 yaşında hayata veda etmişti.

Eşi Filiz Erkal, 2003'te evlendiği eşi İbrahim Erkal'ı vefatının 6'ncı yıl dönümünde andı.

"KIYMETLİM"

Filiz Erkal yıllar önce İbrahim Erkal ile çekilen fotoğrafını yayımladı. Gönderisine duygusal bir mesaj yazan Filiz hanım, eşine duyduğu özlemi ise şu sözlerle ifade etti: Yine sensiz bir yıl daha geçti. Kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın. Mekânın cennet olsun kıymetlim.