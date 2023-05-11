Filiz Erkal'dan yürek parçalayan paylaşım. İbrahim Erkal'ın ölümünün üstünden 6 yıl geçti

12 Mayıs 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ünlü müzisyen İbrahim Erkal, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Filiz Erkal'dan yürek parçalayan paylaşım. İbrahim Erkal'ın ölümünün üstünden 6 yıl geçti

'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonucu 50 yaşında hayata veda etmişti.

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Eşi Filiz Erkal, 2003'te evlendiği eşi İbrahim Erkal'ı vefatının 6'ncı yıl dönümünde andı.

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"KIYMETLİM"

Filiz Erkal yıllar önce İbrahim Erkal ile çekilen fotoğrafını yayımladı. Gönderisine duygusal bir mesaj yazan Filiz hanım, eşine duyduğu özlemi ise şu sözlerle ifade etti: Yine sensiz bir yıl daha geçti. Kelimelerle ifade edemeyeceğim en büyük özlemim ve hasretim olarak kalacaksın. Mekânın cennet olsun kıymetlim.

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