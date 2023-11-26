Filiz ne demek? Filiz isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Filiz de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Filiz ne demek? Filiz isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Filiz ne demek? Filiz isminin anlamı nedir?

Filiz adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Filiz isminin anlamını araştırıyor. Peki, Filiz ne demek? Filiz isminin anlamı nedir?

FİLİZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Filiz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe ve küçük dal, sürgün, ışkın, eşkin, cımbar, çıvgın, şıvgın.

- Ocaktan çıkarılan işlenmemiş, başka maddelerle karışık hâlde bulunan, ham maden birleşiği.

- Bağışlayıcı.

- İnce, uzun, zayıf ve narin kız.

FİLİZ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Filiz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Filiz adını koymak caizdir.

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