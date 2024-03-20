Fillerin insanlar gibi birbirlerine isim verdikleri ortaya çıktı

Canlıların evrimine ışık tutan yeni bir araştırmaya göre fillerin birbirlerine isim veren insan dışındaki ilk hayvanlar olabileceği ortaya çıktı.

Çalışmaya göre, Kenya’daki savan ekosisteminde yaşayan Afrika fillerinin birbirlerine kendilerine özgü çağrılarla seslendiğini keşfedildi.

Bilim insanları çalışmayı yürütürken, bir filin başka file yaptığı çağrının yunus ve papağanlarda gözlemlendiği gibi çağrıyı alan bireyin çıkardığı seslere benzeyip benzemediğiyle özellikle ilgilendiği belirtildi.

Araştırma sonucunda durumun muhtemelen böyle olmadığı ve fillerin, çağrının yöneltildiği bireyin çağrılarını taklit etmediği görüldü.

Makalede “Bu çalışma, insan dışı hayvanlarda alıcının çağrıları taklit edilmeksizin aynı türün üyelerine yöneltilen seslerin ilk kanıtlarını temsil etmektedir. Dilin evrimini anlamak bakımından önemli sonuçlar doğurabilir.” ifadeleri yer aldı.

Araştırmacılar, Kenya’nın kuzeyindeki büyük Samburu ekosisteminde 527 filin düşük frekanslı çağrısıyla Kenya’nın güneyindeki Amboseli Milli Parkı’nda 98 çağrıyı kayıt altına aldı.

Fillerin kendine özgü gurultularını belirleyen bilim insanları, çağrıları yapan ve çağrıların yöneltildiği bireylerin benzersiz olduğunu keşfetti.

Bu sesleri analizini inceleyen bilim insanları, söz konusu çağrılara özgü akustik özellikleri ölçüp, yapılan çağrıdan çağrının yöneltildiği bireyin kimliğinin tahmin edilip edilemeyeceğini test ettiler.

Araştırmacılar bunun çok ilginç olduğunun altını çizerek farklı bireylerin aynı bireye benzer çağrılar yaptığını keşfetti.

NASIL TEPKİ VERDİLER

Fillerin 17 tanesine özel olarak yöneltilen çağrılar kayıttan çalındığında ise bu fillerin nasıl tepki verdiğini görüntülemeye çalıştı.

Fillerde ilk kez gözlemlenen bu davranış, guruldama yoluyla uzak mesafelerden iletişim kurma ve koordine olmaya yatkınlık gösteren ve çok daha yakın ilişki içerisinde olan tür üyelerine avantaj sağlayacak.

İsim verme davranışı, fillerin belli bir bireyin dikkatini çekmesine ve birbirlerini göremedikleri zamanlarda besin kaynaklarına gidip gelme bakımından koordine olma kabiliyetlerini geliştirmeye yardımcı olacak.

Bilim insanları gelecekte yürütecekleri çalışmalarda, çevreden gelen ne tür baskıların filleri isim kullanmaya adapte olmaya itmiş olabileceğini daha iyi anlamayı ümit ediyor.