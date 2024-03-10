Film senaryolarına taş çıkaracak cinayet planı yapmışlar. Kaza süsü vermek için buldukları yöntem ‘pes’ dedirtti

Kaynak: İHA
Film senaryolarına taş çıkaracak cinayet planı yapmışlar. Kaza süsü vermek için buldukları yöntem ‘pes’ dedirtti
Kayseri’de bir kişinin hayatını kaybettiği ve ilk olarak kayıtlara ‘trafik kazası’ olarak geçen olayın arkasından cinayet çıktı. Katil zanlısı, cinayete kaza süsü vermek için film senaryolarına taş çıkaracak bir plan yaptı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 2023 yılında Hacılar ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen şahsın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine başlattığı soruşturmada, 4’ü tutuklu 6 şüpheli için iddianame hazırlandı.

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Hacılar ilçesi Erenler Caddesi'nde 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp A.’nın (57) ölümüyle ilgili şüphe üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin 'tasarlayarak öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme' suçlarından ceza talep edilen iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Sanık, müşteki ve tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, Eyüp A.’nın ölümüyle ilgili detaylı bilgiler yer aldı. Hazırlanan iddianamede sanık M.T'nin maktulün ailesini misafir ettiği olay gününde sanıklar B.E., K.S.Y., F.P. ve B.G.'nin eylemi gerçekleştirmek üzere harekete geçtikleri belirtildi. İddianame şu bilgilere yer verildi:

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"4 sanığın B.E'nin kullandığı araçla güvenlik kameralarına yakalanmamak için arka yollardan maktulün evinin bulunduğu yere gittiği, plan doğrultusunda sanıklardan K.S.Y.'nin evin elektriğinin bağlı olduğu trafonun kablosunu kestiği tespit edilmiştir. 3 sanığı evin arka kapı tarafına bırakan B.E.'nin aracıyla iş yerine geri döndüğü, evin kapısını açan maktulü darbeden kar maskeli 3 sanığın maktulün ağzını bez ve koli bandıyla, ellerini de plastik kelepçeyle bağladığı belirlenmiştir. Daha sonra maktulü kendi aracına bindiren 3 sanığın B.E.'nin nişanlısının üzerine kayıtlı parselde bulunan bağ evine gitmek üzere yola çıktığı, yolda sanıklardan B.E.'nin de aracıyla kendilerine katıldığı, sanıkların maktulü bağ evinin kömürlük olarak kullanılan deposuna götürdüğü tespit edilmiştir. Sanıkların sandalyeye oturttukları maktulü ağzı bağlı olarak darp ettikleri, göğsünde kaburga kırıkları oluşacak şekilde darp edilen maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Sanıkların olaya trafik kazası süsü vermek amacıyla maktulü öldürdükten sonra aracının şoför koltuğuna taşıdığı, F.P.'nin maktulün kucağına, yan koltuğa da K.S.Y.'nin oturduğu, B.E.'nin aracıyla takip ettiği, F.P.'nin vitesi boşa alarak araçtan indiği ve aracı iterek su kanalına doğru yönlendirdiği tespit edilmiştir. Aracın çok fazla ilerlemeden durduğu, sanıkların diğer araç ile olay yerinden ayrıldığı belirlenmiştir."

Sanıklar, iddianamede yer alan ifadelerinde ise suçlamaları reddetti.

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