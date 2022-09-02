Titanik'in şimdiye kadar çekilen en detaylı görüntüleri

Titanik'in deniz altında çekilmiş, şimdiye kadarki en yüksek kaliteli görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, ünlü batık enkazını daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntı düzeyi ile gösterildi.

8K çözünürlükte çekilen videonun 2022 Titanik Keşif Seferi sırasında çekildiği söylendi.

8 günlük bir görev sırasında ekip, 93,6 metrelik bir gemi ile Kuzey Atlantik'in derinliklerinde incelemeler yaptı ve dalgıç araçlar, yüksek çözünürlüklü kameralar, 3D sonar ve bir grup uzman yardımı ile enkazın durumunu detaylı bir şekilde araştırdı.

Görüntüler, pruva, iskele çapası, devasa bir çapa zinciri ve sağlam bronz ırgatlar dahil olmak üzere geminin pek çok önemli kısmını kayıtlara aldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER VE VİDEO