Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisine katılan son isim ekrana kilitleyecek

Kore uyarlaması olan Bahar dizisine yeni bir isim konuk oyuncu olarak katılıyor. Başrol kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisine Yasemin Sakallıoğlu konuk oyuncu olarak katılacak. Ünlü komedyan Yasemin Sakallıoğlu'nun dizide kaç bölüm yer alacağı henüz bilinmiyor.

Dizidoktoru.com'daki bilgilere göre; Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’a sürpriz bir isim konuk oluyor. Başarılı komedyen Yasemin Sakallıoğlu, yayınlandığı günden itibaren seyircinin gönlünde taht kuran dizinin 11. bölümünde izleyiciyle buluşacak ve Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği köyün muhtarı Hasibe karakterine hayat verecek.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” adlı dizi yeni bölümüyle 30 Nisan Salı saat 20.00’de Show TV’de' olacak...

BAHAR DİZİSİNİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi oyuncuları buluşturan Bahar dizisi haziran ayında sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölümleri ise Eylül ayında ekranda olacak. 2.sezonda dizinin kadrosuna yeni ve genç yeteneklerin de dahil olması bekleniyor.