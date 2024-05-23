Final maçında ortalık fena karıştı

Tribünlerin tıka basa dolu olduğu ve hakem Ondrej Berka’nın yönettiği final karşılaşması seyir zevki vasat bir oyuna sahne oldu. Maçın 79. dakikasında Viktoria Plzen’in Liberyalı stoperi Sampson Kargeoh Dweh kendi kalesine attığı golle Sparta Prag’ı 1-0 öne geçirdi. Viktoria Plzen’in orta saha oyuncusu Pavel Sulc’un 85. dakikada ikinci sarı kartla atılmasıyla maçtan umudunu kesen Viktoria Plzen taraftarı, 87. dakikada Tomas Chory’nin ayağından gelen golle sevinçten çılgına döndü. Fakat Sparta Prag’ın orta saha oyuncusu Veljko Birmancevic’in 90+1’de sahneye çıkarak skoru 2-1’e getirmesiyle Viktoria Plzen taraftarının sevinci kursağında kaldı.

Maçın bitiş düdüğünden sonra sahaya giren taraftarlar bir anda birbirini yumruklamaya başladılar. Çıkan olaylar polisin etkili müdahalesiyle önlendi. Çek Futbol Federasyonu, çıkan olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.