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Trabzon'da fındık diye taş sattı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde fındık dükkanına fındığını satmak için getiren şahsın dolandırıcılık hilesi çok geçmeden ortaya çıktı. Aldığı fındıkları dükkanındaki harmana döken genç 28 kilogram ağırlığındaki iki taşı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:45
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Fındık diye taş sattı

Trabzon'da fındık diye taş sattı
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İHA'nın haberine göre, Sürmene ilçesi Çarşı mahallesi esnaflarından fındık tüccarı Akın Aydın’ın sahip olduğu fındık dükkanına geçtiğimiz 7 Ocak Cumartesi günü aracıyla gelen yaşlı bir şahıs, acelesi olduğunu belirterek hemen kamyonetinden indirdiği 2 çuval fındığı kantara hızlıca koyup, tartıp, çuvalı tartıdan indirdi.

Fındık dükkanı çalışanı Cihat Aydın’ın (18) ısrarlarına rağmen beklemeyip hızlıca 3 bin 360 TL’sini alıp uzaklaşan şahsın dolandırıcılık hilesi ise çok geçmeden ortaya çıktı. Cihan Aydın, aldığı fındıkları dükkan içindeki harmana dökmek istediği sırada çuvalın yerinden kalkmadığını gördü. 

Aydın, aldığı 2 çuvalı devirdiğinde ise çuvallardan 2 tane biri büyük diğeri küçük boyda olmak üzere dökülen taşları gördü. Tarttığında ise taşların 28 kilogram geldiğini gören Aydın, bir cenaze için iş yerinde olmayan amcası Akın Aydın’a döndüğünde taşları göstererek yaşananları anlattı.

Cihat Aydın, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada “Cumartesi günü yaşlı bir amca geldi. Arabasını yolun üzerinde bıraktı. Fındık getirdiğini görünce ben yardım etmek istedim. ‘Çuvalları ben taşıyacağım, sen tutma’ dedi. Ben tutmak istesem de kendisi kantara koydu. Çok acele ediyordu. ‘Annem amaliyat olacak’ deyince hemen çabuk çabuk parasını verdik amcayı uğurladık" dedi.

Aydın "Amca gittikten sonra ben fındığı harmana dökmek istedim. Çuvalı kaldırmakta zorlandım. Çuvalı tuttuğumda içinden taş çıktı. Amcam geldiğinde de durumu ona anlattım. ’28 kg taş aldım’ dedim. ‘Taşları atma, bu sana tecrübe olsun, hiçbir zaman unutmazsın’ dedi” ifadelerini kullandı.
Aydın, güvenlik kamerasında her şeyin görüldüğünü ancak şahıstan şikayetçi olmadıklarını belirterek “Demek ki ihtiyacı vardı. Biz helal ettik. Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin” diye konuştu.

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