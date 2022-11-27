Başbakanın bu kez özçekimi ortalığı karıştırdı

Geçen aylarda başbakanlık konutunda parti yaptığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra zor günle geçiren Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bu skandaldan aklandıktan sonra paylaştığı selfie ile yine tartışmaların ortasına düştü.

Geçen hafta İzlanda’nin başkenti Reykjavik’e giderek mevkidaşı Katrin Jakobsdottir ile görüşen Marin, iklim değişikliği de başta olmak üzere birçok konuyu görüştüklerini duyurdu.

Marin selfie çekerek yaptığı paylaşımda, “Bugün Reykjavik’e gidiyorum ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile görüşeceğim. Bu benim ilk İzlanda ziyaretim. İskandinav ülkesi olarak iki ülkenin birçok ortak noktası var. Katrin ve ben iklim, enerji ve güvenlik konusunu görüşeceğiz” dedi.

Fakat Marin’in bu paylaşımı bir uçakta yapması ve selfieyi de uçakta çekmesi iklim değişikliği konusunda rahatsız olanların tepkisini çekti. Uçağın karbon salınımını etkilediğini ve iklim değişikliğini körüklediğini söyleyen bazı kullanıcılar, “Uçakla gitmek yerine bunu uzaktan video konferans yöntemiyle de yapabilirdiniz” derken bir kullanıcı ise, “Oraya uçakla gideceğinize telefonla görüşseniz iklim değişikliğiyle mücadeleye daha çok katkı yapardınız” ifadesini kullandı.

Marin, Fin vatandaşlarından gelen tepkilere yanıt vermedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Ağustos ayında bir ev partisinde arkadaşlarıyla dans ettiği ve şarkı söylediği görüntüler de sosyal medyada gündem olmuştu.