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Başbakanın bu kez özçekimi ortalığı karıştırdı

Finlandiya'nın genç ve başarılı başbakanı Sanna Marin ülke gündeminden düşmüyor... Bu kez Sanna Marin'in öz çekimi ortalığı karıştırdı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:51
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bu kez özçekimi ortalığı karıştırdı

Başbakanın bu kez özçekimi ortalığı karıştırdı
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Geçen aylarda başbakanlık konutunda parti yaptığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra zor günle geçiren Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bu skandaldan aklandıktan sonra paylaştığı selfie ile yine tartışmaların ortasına düştü.

Geçen hafta İzlanda’nin başkenti Reykjavik’e giderek mevkidaşı Katrin Jakobsdottir ile görüşen Marin, iklim değişikliği de başta olmak üzere birçok konuyu görüştüklerini duyurdu.

Marin selfie çekerek yaptığı paylaşımda, “Bugün Reykjavik’e gidiyorum ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile görüşeceğim. Bu benim ilk İzlanda ziyaretim. İskandinav ülkesi olarak iki ülkenin birçok ortak noktası var. Katrin ve ben iklim, enerji ve güvenlik konusunu görüşeceğiz” dedi.

Fakat Marin’in bu paylaşımı bir uçakta yapması ve selfieyi de uçakta çekmesi iklim değişikliği konusunda rahatsız olanların tepkisini çekti. Uçağın karbon salınımını etkilediğini ve iklim değişikliğini körüklediğini söyleyen bazı kullanıcılar, “Uçakla gitmek yerine bunu uzaktan video konferans yöntemiyle de yapabilirdiniz” derken bir kullanıcı ise, “Oraya uçakla gideceğinize telefonla görüşseniz iklim değişikliğiyle mücadeleye daha çok katkı yapardınız” ifadesini kullandı.

Marin, Fin vatandaşlarından gelen tepkilere yanıt vermedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Ağustos ayında bir ev partisinde arkadaşlarıyla dans ettiği ve şarkı söylediği görüntüler de sosyal medyada gündem olmuştu.

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Helsinki
27.11.2022 13:31
İşini tapıyormu laiki ile ben ona bakarım özel hayatı beni hiç ilgilendirmez ister dans eder ister alkol alır ben bana ne veriyor yaşam kalitem nasıl ona bakarım Genç tabi ki eğlenecek ,büyütmeyin  
 
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