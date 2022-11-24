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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde kritik eşik. İmzaların atılacağı tarih belli oldu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri için onaylanması gereken belgelerin 2023 yılında imzalanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 22:40
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde tarih belli oldu

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde kritik eşik. İmzaların atılacağı tarih belli oldu
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye dışında onaylamayan tek ülke olan Macaristan'dan yeni bir açıklama geldi. Slovakya'da düzenlenen Vişegrad Grup Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri için onaylanması gereken belgelerin 2023 yılının ilk günlerinde imzalanacağını duyurdu.

Macaristan'ın iki ülkenin NATO üyeliğine de destek verdiğini belirten Başbakan Orban, parlamentonun üyelikleri onaylayacağını söyledi.

Macaristan hükümeti, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine ilişkin taslağı Temmuz ayında parlamentoya sunmuş fakat Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in üçte iki çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda taslak gündeme alınmamıştı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 11 Kasım'da Türkiye ve Macaristan'ı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularını onaylamaya çağırarak, "Tüm gözler şimdi Macaristan ve Türkiye'de. Bu ülkelerin başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz. Bunun tercihen er ya da geç gerçekleşmesinin önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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