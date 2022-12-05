Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj 

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Antti Kaikkonen, Finlandiya'nın NATO'ya entegrasyonun olumlu bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Ilta Sanomat'ın aktardığına göre Kaikkonen, "Uyumluluğumuz en başından beri iyiydi. Ancak hâlâ yapılması gereken bazı işler var. Bu çalışmalar, olması gerektiği gibi ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Kaikkonen, ABD'deki ziyaretine dair "Mesaj çok güçlü: ABD Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını istiyor - ne kadar erken olursa o kadar iyi. Aramızdaki ilişkiler çok iyi bir seviyede. İşbirliği ilerliyor ve daha da yoğunlaşacak" dedi.

NATO'nun yakın gelecekte Finlandiya ve İsveç için performans hedefleri belirleyeceğini aktaran Kaikkonen, "Gelecekte NATO'nun beşinci maddesi geçerli olacak, yani başkalarından yardım alabiliriz ama böyle bir durum ortaya çıkarsa müttefikimize yardım etmeye de hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

"TÜRKİYE, FİNLANDİYA'NIN KARARLILIĞINA GÜVENEBİLİR"

"ABD, Türkiye'yi ikna etmek ve süreci hızlandırmak için Finlandiya ve İsveç'e arka planda destek sağlayabilir mi?" sorusuna yanıt yanıt veren Kaikkonen, "Anladığım kadarıyla ABD de dahil olmak üzere bazı NATO ülkelerinden Türkiye'ye (hızlı bir şekilde onaylanması için) bir istek var. Tam olarak hangi tartışmaların yapıldığını bilmiyorum. ABD, Finlandiya'nın makul bir süre içinde NATO'ya katılmasını istiyor" dedi.

Kaikkonen, "Finlandiya elbette üzerine düşeni yapacaktır. Bunu Madrid'de imzalanan işbirliği belgesine uygun olarak yapacağız. Türkiye, Finlandiya'nın terörle mücadele konusundaki kararlılığına kesinlikle güvenebilir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı reddetmesi ve bunun sonucunda Finlandiya'nın NATO'ya tam üye olmaması ihtimali ortaya çıkar mı?" sorusunu cevaplayan Kaikkonen "Hayır" yanıtını verdi.