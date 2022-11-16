16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç'in NATO üyeliğini yakından ilgilendiren anayasa değişikliği parlamentodan geçti

İsveç'in NATO üyeliğini yakından ilgilendiren anayasa değişikliği parlamentodan geçti

İsveç Parlamentosunda ülkenin NATO üyeliğini etkileyecek kritik anayasa değişikliği onaylandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 20:36
Takip Et

İsveç NATO üyeliğini yakından ilgilendiren anayasa değişikliğini meclisten geçirdi

İsveç'in NATO üyeliğini yakından ilgilendiren anayasa değişikliği parlamentodan geçti
+
Aa
-

İsveç Parlamentosunun onayladığı, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Odatv'de yer alan habere  göre İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.

Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.

HAPİS CEZASI

Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.

İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.

Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

NATO ÜYELİK SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini henüz onaylamayan iki ülke bulunuyor. Bunlardan birisi Türkiye iken diğer ülke ise Macaristan.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütleriyle arasına mesafe koymasını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Türk yasalarına göre, parlamento onayı gereken uluslararası sözleşmelerin TBMM’ye ne zaman gönderilecekleri Cumhurbaşkanlığı’nın kararına bağlı. Bu da hükümete, siyasi değerlendirmesine uygun bulmadığı bir sözleşmeyi dilediği kadar tutma yetkisini veriyor.

Ankara’da yapılan değerlendirmeler, özellikle İsveç’in “terörle mücadele ve suçluların iadesi” konularında yeterince adım atmadığı ve en son 26 Ağustos’ta yapılan üçlü teknik görüşmede somut bir ilerleme sağlanmadığı şeklinde.

Hükümetin İsveç ve Finlandiya’nın katılımına ilişkin onay sürecini aceleye getirmemek niyetinde olduğu, gelecek haftalarda yapılacak toplantıların sonucuna göre atacağı adımı belirleyeceği öngörülüyor.

Ankara’da İsveç ve Finlandiya’nın başvurularının ayrı ayrı ele alınması ve ilk olarak daha az sorunlu olan Finlandiya’nın katılımının onaylanması düşüncesi zaman zaman gündeme getiriliyor.

Ancak Finlandiya, ittifaka katılımının İsveç ile ortak proje olduğunu, dolayısıyla süreçlerin ayrılmasını istemediğini kaydediyor.

İsveç’in TBMM’nin açılmasından sadece bir gün önce Türkiye’ye dönük silah ticaretindeki kısıtlamaları kaldırdığını açıklaması ise yeni hükümetin de ittifaka katılımı öncelikli bir adım olarak gördüğünü göstermesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İsveç, 2019 sonunda Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Operasyonu’nu gerekçe göstererek silah satışına kısıtlama getirmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿Otomobil çarptı. Mağazaya daldı
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿İran protestoculara idam cezası vermeye devam ediyor
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
﻿Avcılar'da geri dönüşüm atölyesinde yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.