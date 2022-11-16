İsveç'in NATO üyeliğini yakından ilgilendiren anayasa değişikliği parlamentodan geçti

İsveç Parlamentosunun onayladığı, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Odatv'de yer alan habere göre İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.

Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.

HAPİS CEZASI

Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.

İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.

Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

NATO ÜYELİK SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini henüz onaylamayan iki ülke bulunuyor. Bunlardan birisi Türkiye iken diğer ülke ise Macaristan.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütleriyle arasına mesafe koymasını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Türk yasalarına göre, parlamento onayı gereken uluslararası sözleşmelerin TBMM’ye ne zaman gönderilecekleri Cumhurbaşkanlığı’nın kararına bağlı. Bu da hükümete, siyasi değerlendirmesine uygun bulmadığı bir sözleşmeyi dilediği kadar tutma yetkisini veriyor.

Ankara’da yapılan değerlendirmeler, özellikle İsveç’in “terörle mücadele ve suçluların iadesi” konularında yeterince adım atmadığı ve en son 26 Ağustos’ta yapılan üçlü teknik görüşmede somut bir ilerleme sağlanmadığı şeklinde.

Hükümetin İsveç ve Finlandiya’nın katılımına ilişkin onay sürecini aceleye getirmemek niyetinde olduğu, gelecek haftalarda yapılacak toplantıların sonucuna göre atacağı adımı belirleyeceği öngörülüyor.

Ankara’da İsveç ve Finlandiya’nın başvurularının ayrı ayrı ele alınması ve ilk olarak daha az sorunlu olan Finlandiya’nın katılımının onaylanması düşüncesi zaman zaman gündeme getiriliyor.

Ancak Finlandiya, ittifaka katılımının İsveç ile ortak proje olduğunu, dolayısıyla süreçlerin ayrılmasını istemediğini kaydediyor.

İsveç’in TBMM’nin açılmasından sadece bir gün önce Türkiye’ye dönük silah ticaretindeki kısıtlamaları kaldırdığını açıklaması ise yeni hükümetin de ittifaka katılımı öncelikli bir adım olarak gördüğünü göstermesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İsveç, 2019 sonunda Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Operasyonu’nu gerekçe göstererek silah satışına kısıtlama getirmişti.