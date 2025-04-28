Finlandiya tüketici güveni zirvede

Finlandiya'da tüketici güveni, 2025 yılının nisan ayında dikkat çekici bir toparlanma göstererek -7,4 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay -8,2 olan bu endeks, kasım 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Ancak uzun vadeli ortalaması olan 2,6 seviyesinin oldukça gerisinde kalmaya devam ediyor. Bu durum, ülkedeki tüketicilerin genel ekonomik gidişat konusundaki temkinli tutumunun sürdüğünü ortaya koyuyor.

Özellikle hanehalklarının mevcut ekonomik durumlarına ilişkin kötümserliklerinde hafif bir iyileşme gözlendi. Mart ayında -4,5 olan değerlendirme, nisanda -2 seviyesine geriledi. Dayanıklı tüketim mallarının satın alınması için uygun zaman algısı da hafifçe toparlandı ve -19,5 seviyesinden -18’e çıktı.

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GELECEK 12 AYA İLİŞKİN UMUTLAR ARTTI

Tüketicilerin önümüzdeki 12 aya ilişkin kendi kişisel ekonomik durumlarına yönelik beklentileri de daha olumlu hale geldi. Mart ayında 6 olan bu gösterge, nisan ayında 6,8'e yükseldi. Bu artış, tüketicilerin bireysel ekonomik görünümlerinde kısmi bir güven kazandıklarını ortaya koyuyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, güven seviyesinin uzun vadeli ortalamaların altında seyretmesi, halkın geleceğe dair ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

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İŞSİZLİK BEKLENTİLERİNDE KÖTÜMSERLİK DERİNLEŞTİ

Tüm bu iyileşmelere rağmen, Finlandiya'da tüketicilerin işsizlik konusundaki endişeleri artarak devam etti. Genel işsizlik beklentileri, martta -27,5 iken nisanda -30,6'ya gerileyerek kötümserlikte artış kaydetti. Ayrıca bireysel işsizlik riski algısı da mart ayındaki -14,3 seviyesinden nisanda -14,6’ya indi. Bu veriler, iş gücü piyasasına yönelik endişelerin, tüketici güvenindeki iyileşmeye rağmen güçlü bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.

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TASARRUF EĞİLİMİ AZALDI

Finlandiyalı tüketicilerin tasarruf etme eğilimlerinde de düşüş yaşandı. Mart ayında yüzde 40,6 seviyesinde olan tasarruf etme isteği, nisan ayında yüzde 37,4'e geriledi. Bu azalma, tüketicilerin gelecekteki ekonomik belirsizliklere rağmen harcamaya daha fazla eğilimli olduklarına işaret edebilir. Öte yandan, önümüzdeki 12 ayda fiyatların gelişimi konusunda tüketicilerin görüşleri değişmedi. Enflasyon beklentisi nisan ayında da 4,2 seviyesinde sabit kaldı.

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UZMANLARDAN "TEMKİNLİ İYİMSERLİK" ÇAĞRISI

Ekonomi uzmanları, tüketici güvenindeki bu artışın olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, mevcut seviyelerin hâlâ tarihi ortalamaların çok altında olduğunu vurguluyor. Özellikle işsizlik beklentilerindeki olumsuz görünümün, önümüzdeki dönemde tüketici harcamalarını sınırlayabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Finlandiya Merkez Bankası'nın sıkı para politikalarını sürdürmesi ve Avrupa genelinde ekonomik büyümenin yavaşlaması gibi faktörler, tüketici güveninin kalıcı bir şekilde toparlanmasını zorlaştırabilir.

Tüketici güveni endeksindeki değişimler, ülkedeki ekonomik aktivitenin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Nisan ayında yaşanan iyileşmenin kalıcı olup olmayacağı, yaz aylarında açıklanacak yeni verilerle daha net bir şekilde ortaya çıkacak.