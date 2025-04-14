Finlandiya enflasyonu duruldu

Finlandiya İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, gıda ve alkolsüz içecek fiyatları geçen aya göre yüzde 2,6 oranında arttı. Bu oran, Şubat ayında yüzde 1,6 seviyesindeydi. Aynı şekilde sağlık sektöründe fiyatlar yüzde 7,5'e yükselerek Şubat ayındaki yüzde 7,0 oranının üzerine çıktı. Alkol ve tütün ürünlerinde de fiyatlar yüzde 4,6’ya ulaştı.

Eğitim harcamalarında yüzde 2,94 oranında artış yaşanırken, bu oran da Şubat ayındaki yüzde 2,9’luk artışın biraz üzerinde kaldı. İletişim sektörü yüzde 3,9, eğlence ve kültür sektörü ise yüzde 1,1 oranında fiyat artışı gördü.

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KONUT VE ULAŞIM GİDERLERİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan, konut sektöründeki fiyatlar yıllık bazda yüzde 2 gerileyerek Şubat’taki yüzde 2,5’lik düşüşten daha hafif bir oranda düşmeye devam etti. Ulaşım giderleri ise yüzde 1 oranında azalarak Şubat ayındaki yüzde 0,5’lik artıştan sonra yeniden düşüş trendine girdi.

Ayrıca çeşitli mal ve hizmetlerde de yüzde 0,2’lik bir gerileme gözlemlendi. Bu durum, Finlandiya'da enflasyonun daha çok temel tüketim ürünleri ve hizmetleri üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

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AYLIK ENFLASYONDA DURAĞANLIK

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise tüketici fiyatları yüzde 0,04 oranında hafif bir gerileme gösterdi. Bu oran, Şubat ayında yaşanan yüzde 0,3’lük hızlı yükselişin ardından dikkat çekici bir durgunluk olarak değerlendiriliyor. Şubat ayındaki artış, Ekim 2024’ten bu yana en sert yükseliş olarak kayıtlara geçmişti.

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MOBİLYA VE KIYAFETTE FİYATLAR KARIŞIK SEYRETTİ

Ev eşyaları ve ev bakımı harcamalarında yüzde 0,7’lik bir artış gözlenirken, bu oran Şubat ayında yüzde 1,27 idi. Giyim ve ayakkabı fiyatları da Şubat’taki yüzde 0,5’lik düşüşün ardından Mart ayında yüzde 0,3 oranında artarak ters bir yön izledi. Restoran ve otel hizmetlerinde ise yüzde 1,6’lık bir artış yaşandı.

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EKONOMİK DURGUNLUK VE POLİTİKA TARTIŞMALARI

Uzmanlar, Finlandiya’daki düşük enflasyon oranını ekonomik durgunluğun bir göstergesi olarak yorumlarken, Merkez Bankası’nın faiz politikaları üzerinde de baskı oluşabileceğini belirtiyor. Düşük enflasyon, tüketicilerin satın alma gücünü bir nebze korurken, ekonomik büyümeye yönelik kaygılar hâlâ sürüyor.

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ENFLASYONUN GELECEĞİNE YÖNELİK BEKLENTİLER

Ekonomistler, önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 1 seviyelerine doğru hafifçe tırmanabileceğini ancak temel tüketici harcamalarında hâlen önemli oynaklıkların görülebileceğini ifade ediyor. Küresel ekonomik koşulların ve enerji fiyatlarının Finlandiya’nın enflasyon dinamiklerini doğrudan etkileyebileceği vurgulanıyor.