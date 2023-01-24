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NATO’ya girmek isteyen Finlandiya’dan Rusya’yı kızdıracak bir kara daha

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ukrayna'ya 400 milyon avro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:17
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Finlandiya, Ukrayna'ya ek 400 milyon avroluk askeri yardım sağlayacak

NATO’ya girmek isteyen Finlandiya’dan Rusya’yı kızdıracak bir kara daha
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Haavisto, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Finlandiya tarafından yapılan yardımın toplamda 600 milyon avroyu bulacağını kaydetti.

Ukrayna'ya desteğin önemine değinen Haavisto, Kiev'e 400 milyon avro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.

Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan oluşan 11 ülke de 19 Ocak'ta Estonya'da bir araya gelerek Ukrayna'ya desteklerini açıklamıştı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA ÜYELİK BAŞVURUSU YAPTI

Rusya ile sınırı bulunan Finlandiya ve İsveç, Mayıs 2022'de NATO'ya katılmak için resmen başvurdu.

Bu sırada Türkiye, başta PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda iki ülke hakkında güvenlik endişelerini dile getirdi.

Bir yandan da İsveç ve Finlandiyalı yetkililer ile Türkiye arasında diplomatik girişimler başladı. Üç ülkenin diplomatik temasları halen devam ediyor.

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