Finn Surman, MLS yolcusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Finn Surman, MLS yolcusu

Wellington Phoenix'in gözde defans oyuncusu Finn Surman, A-League'den MLS'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Avustralya Premier Ligi ekiplerinden Central Coast'un Phoenix'i gölgede bırakmasıyla adından sıkça söz ettiren 20 yaşındaki stoper, eski Manchester United ve Everton defans oyuncusu Phil Neville'in takımına katılmak üzere.

MLS Batı Konferansı'nda 22 maçta topladığı 30 puanla altıncı sırada bulunan Portland, bu sezon Sporting KC ve San Jose'den daha kötü olan ve 38 gol yiyen defans hattını güçlendirmek istiyor. Finn Surman'ın prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

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