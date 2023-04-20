Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fiorentina Lech Poznan'ı zor da olsa elemeyi başardı.

Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fiorentina, kendi sahasında Lech Poznan'la karşılaştı.

İlk maçı deplasmanra 4-1 kazanan İtalyan temsilcisi rahat çıktığı maçta 9. dakikada Sousa, 65. dakikada penaltıdan Velde ve 69. dakikada Sobiech'in golleriyle şoke oldu.

Polonya ekibi karşısında 3-0 geriye düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Fiorentina,
78. dakikada Sottil ve 90+2. dakikada Castrovilli'nin golleriyle adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşma 3-2 Poznan'ın üstünlüğü ile sona erdi.

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