Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fiorentina, kendi sahasında Lech Poznan'la karşılaştı.
İlk maçı deplasmanra 4-1 kazanan İtalyan temsilcisi rahat çıktığı maçta 9. dakikada Sousa, 65. dakikada penaltıdan Velde ve 69. dakikada Sobiech'in golleriyle şoke oldu.
Polonya ekibi karşısında 3-0 geriye düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Fiorentina,
78. dakikada Sottil ve 90+2. dakikada Castrovilli'nin golleriyle adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşma 3-2 Poznan'ın üstünlüğü ile sona erdi.