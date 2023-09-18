Fırat Aydınus: Beşiktaş'ın golünün iptali yanlış. Penaltıyı vermedi. Kırmızı kartları atladı

Eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus, Trabzonspor-Beşiktaş maçını yöneten Volkan Bayarslan'ın teknik ve disiplin cezalarında hatalar yaptığını ileri sürdü.

Aydınus, bugünkü Hürriyet'te yer alan yazısında şu ifadeleri kullandı:

- 23. dakikada duran topta Rebic, Baniya’yı ceza sahası içerisinde itiyor, topa bakmıyor. Hakem penaltı düdüğünü çalsa kimse bir şey diyemez. Belki farklı yorumlar da olabilir fakat Volkan Bayarslan enteresan biçimde Trabzonspor aleyhine faul verdi.

- 58’de Colley’in iptal edilen golünde önemli husus topun oyunda olup olmaması. Kamera çekimleri net bilgi vermese de, gördüğüm kadarıyla iki futbolcu birbirlerini tutuyor. Top oyuna girmeden Colley eylemi sonlandırıyor gibi gözüküyor. Öncesinde düdük çalarak iki futbolcuyu uyarıp atışı tekrarlatabilirdi. Top oyuna girdikten sonra Colley faul yaptı diye golü iptal etmesi yanlıştı.

- Mendy ilk yarı Salih’e sarı kartlık bir hareket yaptı, görmedi. O sarıyı görseydi, ikinci yarı Amir’e yaptığı hareket sonrası 2. sarıdan atılabilirdi.

- 69’da Baniya ceza sahası içerisinde topsuz alanda dikkatsizce bir hareketle Aboubakar’a diziyle müdahalede bulundu. Top oyunda olduğu için penaltı verilmeliydi. Top Aboubakar’ın ayağında olsa ve bu müdahalaye maruz kalsa ne verilecekse, topsuz alanda da aynı ceza verilmeliydi. Buna benzer pozisyonda Rebic’in faulünde hakem avantaja bıraktı ve akabinde Trabzon’un golü geldi.

- Son dakikalarda Rosier ile Bakasetas’ın birbirlerine karşı eylemleri şiddetli hareket şeklinde tanımlanır. Birbirlerinin boğazını sıktıkları için iki futbolcu da kırmızı kartla oyundan ihraç edilmeliydi.