﻿Fırat Aydınus'tan olay açıklama. ''Hakemlerimize maaş ödenmemiş''

Hakemliği bırakan ve TV8Buçuk'ta yayınlanan Son Karar programında Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendiren Fırat Aydınus, 5. hafta itibarıyla hakemlere maaşların ödenmediğini söyledi.

''HAKEMLERİMİZE MAAŞ ÖDENMEMİŞ''

Aydınus, "5. hafta itibarıyla hakemlerimize maaş ödenmemiş. Uçak bulma sorunları çok büyük. Bazen çok uzak yerlere arabayla gitmek zorunda kalmışlar. Bunları öğrendim. Bu insanlar da ev geçindiriyor. Federasyonumuz kurum olarak dikkate alırsa, bu konu önemli" dedi.

''İKİ POZİSYON DA PENALTI DEĞİL''

Karşılaşmadaki kritik pozisyonları da değerlendiren Aydınus, "Alioski'nin ve Henrique'nin, pozisyonu alırken kolları doğal konumdaydı. Bu yüzden, iki pozisyon da penaltı değil.''

''HAKEMLERDEN SARI KARTLARIN AZALTILMASINI İSTİYORUZ''

Hakemlerden sarı kartların azaltılmasını istiyoruz, bazı sarı kartların çok ucuz çıktığını düşünüyoruz cümlesi, hakemlerin dün ve bugün itibarıyla bazı net sarı kartları vermemesine neden oldu" şeklinde konuştu.