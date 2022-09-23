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Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı

Erzincan İliç'te siyanür sızıntısı nedeniyle 16,4 milyon lira ceza kesilip faaliyeti durdurulan altın madeni tekrar açıldı. İşletmeci Anagold şirketi "madenciliğin zirve noktasıyız" açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 06:13
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Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı

Fırat Nehri’ne siyanür sızdırmıştı... 3 ay sonra yeniden faaliyete başladı
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Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler bölgesinde, atık havuzundan siyanür sızdığı şikayetinin ardından 21 Haziran 2022'de faaliyetine son verilen altın madeni, 3 ay sonra yeniden açıldı.

Havuzdan sızan siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddia edilirken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 16,4 milyon lira ceza kestiği madeni işleten Anagold firması 'gerekli iyileştirmeleri' yaptıklarını ve yeniden faaliyete başlamak için onay aldıklarını duyurdu.

“EK KORUMA SAĞLAYACAK”

DHA'nın aktardığına göre, konuyla ilgili Anagold Madencilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çöpler Madeni, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından belirlenen gerekli iyileştirme girişimlerini tamamladığına dair resmi onayları aldı. Bu iyileştirmeler, 21 Haziran’da meydana gelen olayın olası tekrarlamasını önlemek için ek koruma sağlamak üzere tasarlandı. İstenilen iyileştirilmelerin tamamlanmasıyla Anagold Madencilik, 21 Haziran'daki döküntüye yol açan koşulları ele aldı. Çöpler Madeni’ne 23 Eylül 2022 itibariyle yeniden faaliyete başlaması için onay verildi. Çöpler maden ekibi, yeniden faaliyete başlama döneminde ilgili Bakanlıklar ve Kamu Kurumları ile yakın temasta bulunmaya devam edecek.

“MADENCİLİĞİN ZİRVE NOKTASI”

Çöpler Madeni, madenciliğin zirve noktası olarak kabul edilen ulusal ve uluslararası standartlara sahip üretim teknikleriyle 12 yıldır faaliyet gösteriyor. Madenimiz, açıldığı günden bu yana dünya standartlarındaki en üst seviye yönetmelikler ve yönergelere uyumlu bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda halihazırda üst seviyede olan çalışma sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerimiz; yaşanan olay sonucunda insan ve çevre sağlığı açısından daha da iyileştirildi. Bu kapsamda tüm kontrol sistemimiz, olaydan önceki sisteme kıyasla daha da hassas hale getirildi. Ayrıca şiddetli yağış gibi olağandışı durumlarda yüzeydeki suyu toplamak için 2.100 m3’lük yağmur suyu (yüzey suyu) toplama havuzu inşa edildi. Tüm girişimler, Bakanlık temsilcilerinin gözetimiyle ve görüşleriyle tamamlandı.

Anagold Madencilik, diğer ülkelerdeki maden sahalarında olduğu gibi Çöpler bölgesinde de Türkiye ve uluslararası mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde, insan sağlığına ve çevresel sürdürülebilirliğe uygun şekilde faaliyetlerini sürdürüyor."

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