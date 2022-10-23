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Fırat Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak

Fırat Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 13 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:03
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Fırat Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak

Fırat Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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