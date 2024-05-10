Fırıncılar ekmek zammını yetersiz buldu. 'Onlar hükümetin adamları'

İstanbul’da ekmek fiyatına zam geldi. İTO’nun aldığı karar ile 200 gram ekmek 10 liraya olurken 200 gram ekmek ise 12,5 lira oldu. Ancak fırıncılar ekmeğe yapılan zammı yetersiz bularak daha fazlasını istedi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul Ticaret Odası’ndaki komisyonda olanların fırıncıları temsil etmediğini hükümetin adamları olduğunu savundu. Ekmeğin en az 250 gram ya da 300 gram olduğunu belirten Kolivar 200 gram ekmek olmadığını söyledi.

Kaçak fırınların kapatılması gerektiğini belirten Kolivar sözlerine şöyle devam etti:

“Demek ki İstanbul'da deprem ile ilgili hiç bir çalışma yok. Kesinlikle fırınlar dinlenme olmadığı zaman pislikten çalışanların dünyayı görmediği için, verim alınamaz. Suriyeliler ve Afganlılar bile gelip çalışmıyor bizde. Bizi 5. sınıf yöneticiler yönetiyor. Kadıkköy'de Beşiktaş'ta 140 bin 150 bin lira kira veren adam ekmeği aynı fiyata satacak. Bayrampaşa'da Gaziosmanpaşa'da 20 bin lira kira veren adam da aynı fiyata satacak. Yapılan zamın yeterli ve uygun olmadığını söylüyorum. İstanbul Türkiye'nin en pahalı ili, ekmeğin kilosu en az 60 lira olmalıydı ve 250 gram ekmek 15 lira olmalıydı. Ve fırıncı 200 gram değil, 300 gram olarak da ekmeğini yapabilmeli. Gramaj eksikleri ise gerekli şekilde denetlenip cezalar kesilebilir."