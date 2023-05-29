Fırında hamsi nasıl yapılır? Fırında hamsi tarifinin malzemeleri neler?

Balık yemeklerinin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Fırında hamsi tarifi hem sağlıklı hem de lezzetli oluşuyla çok seviliyor. Peki, fırında hamsi nasıl yapılır? Fırında hamsi tarifinin malzemeleri neler?

Fırında hamsi nasıl yapılır? Fırında hamsi tarifinin malzemeleri neler?

Hamsi balığının kızartması kadar fırında yapılışı da çok sevilmektedir. Sizler için fırında hamsi tarifini ve püf noktalarını derledik. Peki, fırında hamsi nasıl yapılır? Fırında hamsi tarifinin malzemeleri neler?

İşte fırında hamsi tarifini sizler için derledik…

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FIRINDA HAMSİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 kilo Hamsi

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- Yarım çay bardağı mısır unu

FIRINDA HAMSİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Ayıklanmış olan hamsileri bolca suda yıkamalısınız. Bir süzgeç yardımı ile balıkların suyunu süzdürmeniz gerekmektedir. Hamsileri süzgece aldıktan sonra sularının iyice süzüldüğünsen mutlaka emin olun.

Şimdi hamsiyi pişirmek için hazırlayabilirsiniz. Belirtilen miktarda yağı hamsilerin içine dökerek iyice harmanlayın. Ardından hamsileri tuzlayarak mısır ununa batırın.

Bu aşamaya geldiğinizde hamsileriniz yavaş yavaş pişmeye hazır gele gelmiş sayılır. Lezzetli olacak olan hamsileri yemenize çok az kaldı.

Son aşamaya gelindiğinde ise fırını 180 dereceye ayarladıktan sonra hazırlamış olduğunuz yemeğin üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirerek fırına sürebilirsiniz.

Fırında pişireceğiniz hamsinizi 35-40 dakika arasında pişirmeniz yeterli olacaktır.

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