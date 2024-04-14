Fırında Soslu Karnabahar nasıl yapılır?

Farklı yapılış çeşitleriyle de sofraları süsleyen karnabaharın, fırında yapılışı hafızalarda unutulmayacak lezzet bırakıyor. Kızartma derdi olmayan fırında soslu karnabahar, çok az yağ ile sağlıklı bir yiyecek olarak sofralarda yerini alıyor.

İŞTE FIRINDA SOSLU KARNABAHAR TARİFİ…

1 tane orta boy karnabahar

2 adet yumurta

3-4 çorba kaşığı sıvı yağ ya da zeytinyağ (isteğe göre)

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı galeta unu

Yarım çay kaşığı karabiber, kimyon ve kırmızı toz biber

Çay kaşığının ucuyla zerdeçal (Şart değil sadece renk vermesi için)

Tuz

KIZARTMA DERDİ OLMAYAN FIRINDA SOSLU KARNABAHAR YAPILIŞI