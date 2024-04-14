Domatesli ve nohutlu mantı tarifi nasıl yapılır?

Hafta sonu sofralarınız için pratik şekilde yapabileceğiniz baş tacı olacak bir tarifimiz var. Nohut ve mantının muhteşem uyumu bu tarifte. Domatesli ve nohutlu mantı tarifi nasıl yapılır? Domatesli ve nohutlu mantı tarifi için gerekli malzemeler neler?