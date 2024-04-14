Domatesli ve nohutlu mantı tarifi nasıl yapılır?

DOMATESLİ VE NOHUTLU MANTI GEREKLİ MALZEMELER
1 su bardağı hazır mantı
1 su bardağı nohut
Bir yemek kaşığı biber veya domates salçası
3 domates
2 yemek kaşığı tereyağı
2 diş sarımsak
4 su bardağı su
Tuz, karabiber
DOMATESLİ VE NOHUTLU MANTI NASIL HAZIRLANIR?
- Bir su bardağı nohudu içine bir çay kaşığı karbonat ilave ederek ıslatın.
- Ardından bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Ardından su ekleyip haşlayın.
- Tereyağını tencereye alıp eritin. Yemeklik doğradığınız sarımsağı ekleyip soteleyin.
- Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın ve salça ile beraber ilave edip karıştırın.
- 4 su bardağı suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra mantıyı, nohudu, tuzu ve karabiberi ekleyin.
- Mantılar yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.
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