Domatesli ve nohutlu mantı tarifi nasıl yapılır?

Çağlar Çağatay
Domatesli ve nohutlu mantı tarifi nasıl yapılır?
Hafta sonu sofralarınız için pratik şekilde yapabileceğiniz baş tacı olacak bir tarifimiz var. Nohut ve mantının muhteşem uyumu bu tarifte. Domatesli ve nohutlu mantı tarifi nasıl yapılır? Domatesli ve nohutlu mantı tarifi için gerekli malzemeler neler?

DOMATESLİ VE NOHUTLU MANTI GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı hazır mantı

1 su bardağı nohut

Bir yemek kaşığı biber veya domates salçası

3 domates

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

4 su bardağı su

Tuz, karabiber

mantiresim.jpgDOMATESLİ VE NOHUTLU MANTI NASIL HAZIRLANIR?

  1. Bir su bardağı nohudu içine bir çay kaşığı karbonat ilave ederek ıslatın.
  2. Ardından bol suyla yıkayıp suyunu süzün. Ardından su ekleyip haşlayın.
  3. Tereyağını tencereye alıp eritin. Yemeklik doğradığınız sarımsağı ekleyip soteleyin.
  4. Domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın ve salça ile beraber ilave edip karıştırın.
  5. 4 su bardağı suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
  6. Kaynadıktan sonra mantıyı, nohudu, tuzu ve karabiberi ekleyin.
  7. Mantılar yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

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