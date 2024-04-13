Tadına doyulmaz anne köftesi nasıl yapılır?

Çağlar Çağatay
Tadına doyulmaz anne köftesi nasıl yapılır?
Evde bu tarifi çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Dışı güzelce kızarmış, içi hafif sulu, yumuşacık ve tadına doyamayacağınız çok lezzetli bir anne köftesi tarifimiz var. Anne köftesi nasıl yapılır? Anne köftesi için gerekli malzemeler neler?

Çocukların en sevdiği yemeklerin başında köfte geliyor. Hele yanında bir de patates olursa çocuklar için vazgeçilmez bir öğün olur. Yapması da pratik olan anne köftesini sizler de çok beğenerek yiyeceksiniz. Evde çok kolay bir şekilde hazırlayacağınız, dışı güzelce kızarmış, içi hafif sulu, yumuşacık ve tadına doyamayacağınız çok lezzetli bir köfte tarifimiz var. Anne köftesi nasıl yapılır? Anne köftesi için gerekli malzemeler neler?

Anne Köftesi Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı galeta veya ekmek içi

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı köfte baharatı

Tuz

Servis için;

3 adet soyulmuş ve doğranmış patates

3 adet yeşil biber

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Anne Köftesi nasıl hazırlanır?

Derin bir yoğurma kabın alın. Bir adet soğanı rendeleyin. Üzerine yumurta, ince kıyılmış maydanoz rendelenmiş sarımsak, baharatlar, tuz, ekmek içi veya galeta ununu ekleyin. 10 dakika güzelce yoğurun. Yoğurulan köfteyi yarım saat buzdolabında dinlendirin. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elle şekil verin. Sonra tavaya ay çiçek yağı koyun ve kızdırın. Ardından köfteleri kızartın. Yanına patates ve biber kızartıp sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

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